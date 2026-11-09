Nới cơ chế, siết trách nhiệm

Theo đó, 4 thủ tục hành chính được đề xuất bãi bỏ gồm: cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật; chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật biểu diễn; chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; xác nhận đủ điều kiện dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Dự thảo thay cơ chế xin chấp thuận bằng việc tổ chức, cá nhân gửi thông báo đến cơ quan có thẩm quyền. Với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thời hạn thông báo ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày tổ chức. Một số trường hợp phải gửi kèm kịch bản, danh mục tác phẩm và thông tin người chịu trách nhiệm nội dung. Cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu phải thông báo ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức.

Cơ quan tiếp nhận sau đó sẽ công khai tên chương trình, thời gian, địa điểm, đơn vị tổ chức và thời điểm tiếp nhận trên hệ thống thông tin điện tử. Cơ quan quản lý vẫn theo dõi, kiểm tra và có thể yêu cầu dừng hoạt động khi đơn vị, cá nhân vi phạm, không thông báo, tổ chức sai nội dung đã thông báo hoặc có nguy cơ ảnh hưởng an ninh, trật tự.

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo cũng phân định thẩm quyền tiếp nhận thông báo giữa UBND cấp tỉnh và cấp xã. Một số hoạt động trước đây thuộc thẩm quyền chấp thuận của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ được chuyển về địa phương. Việc phân cấp giúp rút ngắn quy trình, tăng tính chủ động, nhưng cũng đòi hỏi có sự hướng dẫn thống nhất, nhân lực chuyên môn và cơ chế phối hợp chặt chẽ.

Dự thảo còn quy định tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích kinh doanh phải nộp bản lưu chiểu ít nhất 10 ngày trước khi lưu hành. Cùng với trách nhiệm quản lý hoạt động biểu diễn trên môi trường mạng, quy định này cũng đòi hỏi công tác quản lý cần theo kịp các phương thức phổ biến nội dung đang ngày càng đa dạng.

Dự thảo sửa đổi đã cho thấy những thay đổi theo hướng tích cực, hoạt động nghệ thuật được tạo điều kiện sáng tạo, còn công chúng được bảo vệ bằng quy định khả thi. Tuy nhiên, để sự thay đổi thực sự được phát huy hiệu quả, cần song hành hoàn thiện dự thảo với hướng dẫn thi hành, công khai đầu mối tiếp nhận, xây dựng tiêu chí hậu kiểm và nâng cao năng lực cơ quan thực thi.

Quyền chủ động của đơn vị tổ chức được mở rộng thì trách nhiệm phải được xác lập tương xứng. Đó chính là thước đo của cơ chế quản lý, thông thoáng hơn nhưng không buông lỏng, tạo dư địa sáng tạo nhưng giữ vững kỷ cương.