Nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường; nữ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc chương trình

Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói chuyện chuyên đề "Bình đẳng giới trong lao động sản xuất - Động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội"

Các đại biểu tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình

Tại chương trình, các chuyên gia, báo cáo viên và đại biểu đã trao đổi về chủ trương, chính sách pháp luật về bình đẳng giới trong lao động, sản xuất; vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế; xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, an toàn; chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp…

Đại biểu tham gia thảo luận tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh khẳng định: Thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chị em đã khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phát biểu tại chương trình

Để tiếp tục tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp và khẳng định giá trị của mình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác định bình đẳng giới là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận vốn, công nghệ và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần tiếp tục bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tuyển dụng, đào tạo, bố trí việc làm và thăng tiến, đồng thời xây dựng môi trường làm việc an toàn, có cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin về quấy rối, bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ người bị bạo lực.

Các cấp hội phụ nữ và tổ chức công đoàn tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, lao động nữ và vận động nam giới chia sẻ trách nhiệm gia đình, xoá bỏ định kiến giới và xây dựng văn hoá tôn trọng, bình đẳng trong gia đình cũng như nơi làm việc.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.