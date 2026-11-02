'Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin'

Đoàn thanh niên bản Chạy Cang, xã Huổi Một đổi công trồng, chăm sóc cà phê.

Câu chuyện thanh niên bản Chạy Cang phủ xanh đồi trọc bằng cà phê Arabica là một minh chứng sinh động cho cách làm dân vận khéo của Đoàn xã Huổi Một. Anh Lò Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã, cho biết: Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương, từ đầu năm nay, Ban Chấp hành Đoàn xã đã xây dựng mô hình điểm “Thanh niên trồng cây cà phê phát triển kinh tế” tại bản Chạy Cang. Mô hình thu hút các đoàn viên tham gia, quy mô trồng chăm sóc 10 ha cà phê. Chúng tôi đã lên ý tưởng, rà soát nhu cầu, khảo sát thực địa, thành lập nhóm điều hành phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên theo chuyên môn, sở trường; hỗ trợ các hộ lựa chọn cây giống, hướng dẫn kỹ thuật “cầm tay chỉ việc”. Đoàn xã tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình để rút kinh nghiệm triển khai, nhân rộng tới đoàn viên thanh niên.

Dẫn chúng tôi thăm vườn cà phê mới trồng phát triển tốt, anh Vì Văn Hiên, đoàn viên bản Chạy Cang, phấn khởi chia sẻ: Thanh niên trong bản rất muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng thiếu vốn và sợ rủi ro. Khi được Đoàn xã định hướng trồng cà phê, tôi đã mạnh dạn đầu tư gần 100 triệu đồng mua cây giống, phân bón để trồng 3 ha cà phê. Đoàn viên, thanh niên luân phiên đổi công cho nhau từ lúc làm đất, xuống giống đến khi chăm sóc, nhờ đó tiết kiệm được tối đa chi phí thuê nhân công. Chúng tôi còn được hướng dẫn kỹ thuật tỉa cành, tạo tán và bón phân.

Đoàn thanh niên bản Chạy Cang, xã Huổi Một đổi công trồng, chăm sóc cà phê.

Còn mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân lắp đặt bóng năng lượng mặt trời” đã nhanh chóng đi vào đời sống, thuyết phục được nhân dân và tạo sức lan tỏa, nhân rộng ra toàn xã. Triển khai chủ trương xã hội hóa hệ thống “Ánh sáng bản làng”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phát huy tinh thần “đảng viên đi trước”; đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 350 triệu đồng, tạo nguồn lực hỗ trợ ban đầu cho các bản.

Ông Lò Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thông tin: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống bám nắm cơ sở, vận động và tiếp sức cho các bản triển khai lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, bà con đã chủ động đóng góp thêm ngày công, ủng hộ cột điện để tiến hành lắp đặt phù hợp với địa thế từng vùng. Đến nay, toàn xã đã lắp đặt mới trên 400 đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường nội bản, khu vực sinh hoạt cộng đồng và những nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện chiếu sáng tại tất cả các bản, với tổng kinh phí thực hiện trên 650 triệu đồng.

Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại bản Pản, xã Huổi Một.

Thực hiện hướng dẫn của tỉnh về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030, năm 2026, Đảng ủy xã Huổi Một đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc, rà soát các mô hình đăng ký giai đoạn 2026-2030. Ông Đào Viết Thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Đảng bộ xã đăng ký thực hiện 13 mô hình “Dân vận khéo”, gồm 3 mô hình cấp tỉnh và 10 mô hình cấp cơ sở của các tập thể ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Các mô hình bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Thông qua triển khai các mô hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để mô hình “Dân vận khéo” triển khai hiệu quả, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách địa bàn, trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc triển khai các mô hình; thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ. Nội dung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Từ các mô hình “Dân vận khéo” tại xã Huổi Một đang góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ người dân tích cực tham gia hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.