Nơi chắp cánh cho hành trình cống hiến vì sự nghiệp giáo dục

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Trường Đại học Sư phạm TPHCM là dịp đặc biệt để các thế hệ cựu sinh viên cùng nhìn lại hành trình trưởng thành dưới mái trường này.

Với riêng tôi, những năm tháng gắn bó với Khoa Tiếng Anh (1996–2000) không chỉ là thời gian được trang bị tri thức ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy và những kỹ năng nghề nghiệp đầu tiên, quan trọng hơn, qua từng bài giảng tâm huyết, sự hướng dẫn tận tình và cách tổ chức lớp học chỉn chu của thầy cô, chúng tôi đã thấu hiểu một bài học sâu sắc rằng năng lực chuyên môn luôn phải song hành với sự kiên nhẫn, tinh thần công tâm và chuẩn mực đạo đức đối với học trò.

Tôi luôn chân thành ghi nhớ sự dìu dắt của thầy Phan Hoàng Quý, cô Nguyễn Bạch Hoa, cô Nguyễn Thành Yến, thầy Lê Huy Lâm, thầy Khấu Hữu Phước, thầy Trần Văn Đức, thầy Trương Hoàng Duy, thầy Trần Văn Bình, thầy Phạm Tấn và thầy Nguyễn Trung Tánh.

Mỗi thầy cô có một phong cách giảng dạy và dấu ấn chuyên môn riêng, nhưng tất cả thầy cô là người thầy lớn, bồi đắp cho chúng tôi nền tảng tư duy, tình yêu và ý thức tôn nghiêm với nghề giáo.

Tri thức và triết lý sống có được từ giảng đường giúp chúng tôi vững vàng dấn thân vào thực tiễn. Thực tế công việc càng đặt ra yêu cầu cao bao nhiêu thì nhu cầu học tập và nghiên cứu lại càng trở nên cần thiết bấy nhiêu.

Khi quay trở lại trường để hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, tôi lại một lần nữa được học tập trong môi trường nghiên cứu nghiêm túc - nơi mọi nhận định đều phải dựa trên luận cứ vững chắc và mỗi kết quả nghiên cứu khoa học đều được soi chiếu bằng tinh thần cầu thị.

Sự đồng hành, chỉ bảo của các thầy cô tiếp tục giúp tôi rèn luyện tư duy độc lập, tính trung thực trong khoa học và phương pháp làm việc dựa trên chứng cứ.

Trải qua hai chặng đường ấy, điều lắng đọng bền chặt nhất trong tôi không chỉ là kho tàng tri thức đã tích lũy, mà là thói quen tự học suốt đời, khả năng tự soi rọi để không ngừng hoàn thiện bản thân.

Từ trải nghiệm thực tế của một cựu sinh viên, tôi càng nhận thức rõ sức lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị mà trường đã trang bị cho từng sinh viên. Một nhà giáo được chuẩn bị chu đáo về chuyên môn, về phương pháp và chuẩn mực về phẩm chất sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến nhiều lớp học sinh. Vì vậy, hiệu quả đào tạo giáo viên phải được đo lường bằng chính năng lực thực tiễn của người thầy trong mỗi giờ lên lớp và sự tiến bộ toàn diện của học trò.

TS. Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã khẳng định vị thế trung tâm khi đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn nhà giáo, cán bộ quản lý và nhà khoa học ưu tú cho thành phố, khu vực phía Nam cũng như cả nước.

Đóng góp to lớn ấy hiện diện rõ nét trong đội ngũ đang trực tiếp cống hiến tại các trường học, trong các công trình nghiên cứu ứng dụng và hoạt động hỗ trợ chuyên môn mạnh mẽ cho ngành. Chính sự gắn kết bền chặt với thực tiễn sinh động đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển vươn tầm của nhà trường.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, sự bùng nổ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tiến trình hội nhập quốc tế rộng mở đang tái định hình phương thức dạy và học, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ giáo viên.

Trong bối cảnh này, Trường Đại học Sư phạm TPHCM có nền tảng vững chắc để tiếp tục phát huy vai trò của một cơ sở đào tạo trọng điểm thông qua việc nâng cấp chất lượng bồi dưỡng, đẩy mạnh các nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn đồng thời chủ động mở rộng hợp tác và tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến của thế giới.

Dù quá trình đổi mới diễn ra mạnh mẽ đến đâu, chúng ta vững tin rằng cốt lõi của giáo dục vẫn nằm ở giá trị nhân văn và tình yêu thương. Công nghệ nâng bước cho tri thức, nhưng chính sự bao dung, trách nhiệm, tâm huyết của người thầy chính là những bài học ý nghĩa và sinh động nhất để sinh viên soi rọi, trưởng thành.

Niềm tin ấy càng thêm vững chắc khi có sự sát cánh từ các thế hệ cựu sinh viên - những người mang trải nghiệm thực tế trở về để cùng trường đúc kết nên giá trị mới, giúp sinh viên tự tin dấn thân và vươn xa trong hành trình nghề nghiệp tương lai.

Nửa thế kỷ trôi qua là hành trình dài mang nhiều dấu ấn sâu sắc để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các thế hệ thầy cô đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Trường Đại học Sư phạm TPHCM; đồng thời cùng nhau tiếp tục vun đắp một không gian học thuật nghiêm túc, cởi mở, lấy chất lượng đào tạo và sự trưởng thành của sinh viên làm thước đo giá trị cao nhất.

Là người học được trưởng thành tại nơi này, tôi luôn trân trọng và biết ơn những giá trị đã nhận được từ thầy cô và ngôi trường thân yêu này. Tiếp tục nỗ lực học hỏi và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất chính là cách để tôi cùng với bao thế hệ sinh viên giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp này.