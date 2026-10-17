Nơi các nhà khoa học chia sẻ nghiên cứu mới về Toán học

Quang cảnh buổi hội thảo.

Toán học chính là nền tảng vận hành, là ngôn ngữ thực tiễn để giải quyết các bài toán lớn, từ công nghệ bán dẫn cho tới kỹ thuật y sinh tương lai.

Tối ưu hóa, Giải tích biến phân và Lý thuyết điều khiển là những lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ trong toán học hiện đại. Các phương pháp của những lĩnh vực này được sử dụng để tìm điều kiện tối ưu, phân tích hoạt động của các hệ động lực, nghiên cứu tính ổn định và giải quyết các bài toán điều khiển phức tạp.

TSKH. Bùi Trọng Kiên - Viện Toán học (VAST) chia sẻ: “Tối ưu hóa, giải tích biến phân và lý thuyết điều khiển là các lĩnh vực Toán học có mối liên hệ mật thiết. Chúng cung cấp những khái niệm nền tảng cùng các công cụ mạnh mẽ để giải quyết các bài toán phức tạp trong Toán học, Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Ngày nay, các lĩnh vực này đang tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và công nghệ mới.”

Theo GS.TS. Vũ Văn Trường, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, cho biết: “Tại Đại học Phenikaa tối ưu hóa và lý thuyết điều khiển không chỉ dừng lại ở toán học thuần túy. Chúng tôi đưa các công cụ này vào giải quyết bài toán vận hành liên ngành: từ phân bổ nguồn lực, tối ưu ngẫu nhiên cho đến điều khiển thông minh ứng dụng trên xe tự hành, cánh tay robot và lưới điện thông minh. Toán học chính là nền tảng vận hành và là ngôn ngữ thực tiễn nhất để giải quyết các bài toán lớn, từ công nghệ bán dẫn cho tới kỹ thuật y sinh tương lai”.

Tại Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hóa, Giải tích biến phân và Lý thuyết điều khiển 2026 (OVACT 2026), các nhà khoa học không chỉ tham gia công tác tổ chức mà còn trực tiếp trình bày nghiên cứu tại các phiên chuyên môn.

TS. Dương Thị Kim Huyền (Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa) trình bày công trình “Minimax S-Lemma and Applications”, nghiên cứu về bổ đề S-Minimax và các ứng dụng trong quy hoạch nón bậc hai, bài toán tối ưu có phân phối gắn với lý thuyết rủi ro.

PGS. TS. Vũ Hữu Nhự (Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học cơ bản, Đại học Phenikaa) giới thiệu công trình “Second-order necessary optimality conditions for an elliptic optimal control problem with exponential nonlinearity and discrete measures”. Nghiên cứu tập trung vào các điều kiện cần tối ưu bậc hai cho bài toán điều khiển tối ưu elliptic có tính phi tuyến dạng hàm mũ và điều khiển dạng độ đo.

Cùng với đó, ThS. Đặng Thị Ngoan (Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa) trình bày công trình “Scalarization in vector optimization with two-variable domination structures”, tập trung vào phương pháp vô hướng hóa trong tối ưu vector với cấu trúc trội hai biến.

Các báo cáo đề cập đến những vấn đề khác nhau trong tối ưu hóa, từ xây dựng công cụ lý thuyết đến nghiên cứu điều kiện tối ưu và phương pháp giải bài toán đa mục tiêu. Đây là dịp để các nhà khoa học chia sẻ kết quả, tiếp nhận ý kiến chuyên môn và trao đổi với đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực.

Tại Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, phương pháp tiếp cận và khả năng ứng dụng trong Toán học, Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ.