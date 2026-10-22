Nội bộ Man United tranh cãi sau trận thua Como

Ngày 22/10, Man United có chuyến làm khách trên sân Como tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League 2026-2027. Dù được đánh giá cao hơn trên nhiều phương diện, nhưng Quỷ đỏ vẫn nhận thất bại nặng nề 1-4 trước đại diện Italy.

Man United vừa có trận đấu khó khăn trước Como (Ảnh: UEFA).

Trong trận đấu này, Man United để Nico Paz mở tỷ số ngay phút thứ 2. Sau đó, đội chủ nhà tiếp tục ghi thêm 3 bàn nhờ công của Anastasios Douvikas, Nico Paz và Jacobo Ramon. Phải đến phút 90+1, Joshua Zirkzee mới ghi bàn danh dự cho đội khách.

Thất bại này khiến Man United nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 7, gồm 3 trận hòa và 4 thất bại. Theo thống kê của Opta, đây là chuỗi trận không thắng dài nhất của đội chủ sân Old Trafford kể từ năm 2015. Nhìn rộng hơn, đội bóng thành Manchester cũng mới chỉ có 2 chiến thắng sau 11 trận kể từ đầu mùa 2026-2027.

Những kết quả này khiến đội bóng nước Anh chịu sức ép lớn, trong khi tương lai của HLV Carrick tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả sau trận thua Como là những phát biểu của HLV Michael Carrick nhắm vào các học trò.

Trong cuộc họp báo sau trận, nhà cầm quân người Anh bày tỏ sự tức giận với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tinh thần thi đấu và khả năng hỗ trợ lẫn nhau. “Dù chơi với bất kỳ hệ thống hay chiến thuật nào, nếu bạn không chạy, không di chuyển lên phía trước và không lùi về, bạn sẽ không thể thắng”, HLV Carrick nhấn mạnh.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Bruno Fernandes công khai đề cập đến cách tổ chức phòng ngự của Man United. Trước đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng việc không áp dụng chiến thuật pressing một kèm một là quyết định của ban huấn luyện. Theo Bruno Fernandes, cách chơi này khiến Man United không gây đủ sức ép lên đối phương, đồng thời tạo điều kiện để Como kiểm soát bóng và triển khai tấn công.

Đội trưởng Man United cho rằng, đội bóng cần mạnh dạn hơn trong việc gây áp lực để hạn chế khả năng chơi bóng của đối thủ. Đáp lại, HLV Carrick khẳng định Man United đã thử chuyển sang pressing một kèm một trong hiệp hai nhưng vẫn phải nhận bàn thua. Nhà cầm quân 45 tuổi nhấn mạnh rằng bất kể áp dụng phương án chiến thuật nào, các cầu thủ vẫn phải duy trì cường độ vận động và tích cực hỗ trợ đồng đội.

HLV Carrick cũng thừa nhận ông rất tức giận và thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn thiếu sức sống của Man United. Theo HLV người Anh, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số bàn thua mà còn là cách các cầu thủ thể hiện trên sân. Sau trận, Carrick trực tiếp đến khu vực khán đài dành cho cổ động viên Man United để gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về màn trình diễn kém cỏi của toàn đội.

Man United đang trải qua mạch 7 trận không thắng liên tiếp trên mọi đấu trường (Ảnh: UEFA).

Những phát biểu trái chiều giữa HLV Carrick và đội trưởng Man United nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận. Trong đó, cựu trung vệ Liverpool Jamie Carragher đã lên tiếng chỉ trích Bruno Fernandes vì công khai chất vấn chiến thuật của huấn luyện viên.

Bình luận trên chương trình CBS Sports Golazo, Carragher cho rằng hành động của tiền vệ người Bồ Đào Nha là không phù hợp với vai trò đội trưởng. “Bruno Fernandes làm vậy thực sự là điều đáng hổ thẹn. Tuần trước, chúng ta chỉ trích Lisandro Martinez vì công khai chỉ trích ban lãnh đạo Man United. Giờ đến lượt Bruno Fernandes làm điều tương tự với HLV”, cựu danh thủ người Anh nói.

Cùng quan điểm, cựu tiền đạo Man United Andy Cole cũng không hài lòng với cách phản ứng của Bruno Fernandes. Cựu danh thủ này cho rằng việc một đội trưởng công khai chất vấn chiến thuật của HLV là điều không nên xảy ra trong một đội bóng.