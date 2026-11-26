Kimmich bức xúc thay cho Musiala.

Musiala trải qua giai đoạn khó khăn sau khi liên tiếp gặp chấn thương và được xác định mắc chứng rối loạn thần kinh. Trong hè 2026, ngôi sao Bayern hai lần đổ gục trên sân vì những cơn co giật, khiến người hâm mộ lo lắng. Sau đó, anh phải công khai tình trạng sức khỏe của mình.

Bayern xác nhận nắm được vấn đề và đang hỗ trợ Musiala điều trị, phục hồi cũng như duy trì sự nghiệp bóng đá. Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng khi thành viên ban lãnh đạo Karl-Heinz Rummenigge đề cập khả năng điều chỉnh mức đãi ngộ của tiền vệ này do thời gian dài không thể thi đấu.

Musiala hiện nhận mức lương khoảng 18 triệu bảng mỗi năm. Rummenigge cho rằng Bayern cần thảo luận với gia đình, cầu thủ và người đại diện để tìm phương án phù hợp, bởi mức thu nhập hiện tại khó có thể tiếp tục được duy trì trong hoàn cảnh này.

Phát biểu trên khiến Kimmich không hài lòng. Anh nhấn mạnh: "Những gì vừa xảy ra hoàn toàn không nên xuất hiện theo cách này. Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Đây là vấn đề cần được giải quyết sau những cánh cửa đóng kín, thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp với Jamal hoặc người đại diện của cậu ấy".

Anh cũng cho rằng không thể để một cầu thủ phải gánh chịu áp lực từ những phát ngôn công khai như vậy. "Tất nhiên, CLB luôn lớn hơn cầu thủ. Nhưng Bayern không thể đặt mình cao hơn con người. Đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Cách hành xử này cũng không giống với hình ảnh truyền thống của Bayern", tiền vệ người Đức nói thêm.

Trước phản ứng từ dư luận, Bayern phát đi thông báo xác nhận có cuộc gặp mang tính xây dựng với đại diện của Musiala. Hai bên thống nhất sức khỏe của cầu thủ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời tiếp tục đàm phán trên tinh thần hợp tác và bảo mật.