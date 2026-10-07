Nỗi bất an của 'nữ hoàng nước mắt' Kim Ji Won

Kim Ji Won là nữ diễn viên Hàn Quốc được yêu mến qua nhiều bộ phim đình đám như Những người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Nhật ký tự do của tôi và Nữ hoàng nước mắt. Sau thời gian vắng bóng, cô chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ và lần đầu xuất hiện một mình trong chương trình giải trí.

Trong tập mới đây của chương trình You Quiz on the Block, Kim Ji Won có lần đầu tiên tham gia một chương trình tạp kỹ với tư cách khách mời solo kể từ khi ra mắt. Đây cũng là dịp cô tái ngộ MC Yoo Jae Suk sau khoảng 10 năm kể từ lần cùng xuất hiện trong Running Man. Tại đây, nữ diễn viên khiến trường quay bật cười khi tiết lộ những câu chuyện thú vị về đàn anh.

Kim Ji Won chia sẻ về cuộc sống sau thành công của phim Nữ hoàng nước mắt.

Trong chương trình, Kim Ji Won mang đến hình ảnh đáng yêu khác với vẻ lạnh lùng thường thấy trên màn ảnh. Cô liên tục tạo hình trái tim theo thói quen trong suốt buổi ghi hình.

Khán giả cũng được lắng nghe những câu chuyện chưa từng tiết lộ về các vai diễn nổi tiếng của Kim Ji Won. Cô chia sẻ việc hóa thân thành nữ phản diện Rachel Yoo trong Những người thừa kế từng khiến bản thân gặp nhiều khó khăn vì tính cách nhân vật hoàn toàn khác ngoài đời.

Với Hậu duệ mặt trời, nữ diễn viên kể về quá trình thực hiện một cảnh quay nổi tiếng kéo dài tới 5-6 giờ. Cô cũng nhắc lại cơ duyên tạo nên câu thoại: "Hãy tôn sùng tôi" trong Nhật ký tự do của tôi và trải nghiệm lần đầu đảm nhận vai tiểu thư tài phiệt trong Nữ hoàng nước mắt.

Đáng chú ý, Kim Ji Won thẳng thắn nói về nỗi bất an trong những khoảng thời gian không xuất hiện trên màn ảnh. Dù nhiều tác phẩm cô tham gia đều nhận được tình cảm lớn từ khán giả, nữ diễn viên từng lo lắng: "Nếu mọi người quên mất mình thì sao?". Đây là tâm lý khiến cô nhiều lần trăn trở mỗi khi thời gian nghỉ diễn kéo dài.

Kim Ji Won thẳng thắn bày tỏ nỗi bất an mỗi khi nghỉ diễn xuất quá lâu.

Bên cạnh những câu chuyện về sự nghiệp, Kim Ji Won còn chia sẻ sự khác biệt giữa tuổi 20 và 30, món ăn yêu thích giúp cô cảm thấy thoải mái cũng như những sở thích bất ngờ của một người vốn được biết đến với hình ảnh "mọt nhà". Nữ diễn viên hứa hẹn mang đến hình ảnh gần gũi, đáng yêu hơn trong lần xuất hiện trên chương trình giải trí.

Sau khoảng 2 năm vắng bóng màn ảnh, Kim Ji Won đang trở lại với một dự án mới. Sự xuất hiện của cô trên You Quiz on the Block vì thế nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi nữ diễn viên lần đầu cởi mở về những cảm xúc phía sau ánh hào quang và nỗi sợ bị khán giả lãng quên.

Kim Ji Won sinh năm 1992, là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2010 và được khán giả chú ý qua nhiều vai diễn đa dạng. Trong đó, vai diễn Hong Hae In trong Nữ hoàng nước mắt giúp cô tiếp tục khẳng định tên tuổi và sức hút trên màn ảnh. Kim Ji Won được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, ngoại hình nổi bật và khả năng hóa thân linh hoạt.