Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), vào khoảng 13h51 ngày 24/11, Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài tiếp nhận thông tin từ tổ lái một chuyến bay về việc phát hiện vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái (drone) tại khu vực trục hạ cánh, ở độ cao ước tính khoảng 300m.

Việc chủ động triển khai phương án và phối hợp xử lý kịp thời của các cơ quan, đơn vị liên quan đã góp phần bảo đảm an toàn hoạt động bay tại Nội Bài (ảnh: VATM).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài đã chủ động kích hoạt phương án xử lý tình huống có vật thể bay trong khu vực hạn chế hoạt động bay, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó theo quy định.

Đây là tình huống tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các lực lượng liên quan.

Trong thời gian xử lý tình huống, công tác điều hành bay được triển khai thận trọng, linh hoạt; phương án khai thác được điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay. Một số chuyến bay phải chuyển hướng đến sân bay dự bị, các chuyến bay khác được điều tiết chờ theo phương án điều hành.

Đến 14h32 cùng ngày, các cơ quan chức năng đã xác minh vật thể được phát hiện là một chiếc diều màu cam đỏ và tổ chức thu hồi. Sau khi tình huống được xử lý, hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được khôi phục bình thường.

Theo VATM, việc tiếp nhận thông tin, chủ động triển khai phương án và phối hợp xử lý kịp thời của Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã góp phần bảo đảm an toàn hoạt động bay, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay.

Sự việc cũng là lời nhắc nhở về ý thức chấp hành các quy định bảo đảm an toàn hàng không, đặc biệt là việc không thả diều, sử dụng thiết bị bay không người lái hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không tại khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng lân cận.

Trước đó, Bộ Xây dựng đánh giá thời gian qua, hoạt động của UAV tại khu vực các cảng hàng không diễn biến phức tạp. Việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể khiến phương tiện xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, đe dọa an toàn trong quá trình cất, hạ cánh, gây gián đoạn khai thác và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, các phương tiện và hình thức vi phạm ngày càng đa dạng. Bên cạnh tàu bay không người lái, tình trạng thả diều, diều sáo gắn đèn cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác định vị trí và xử lý. Đây là những hoạt động có liên quan đến tập quán sinh hoạt của người dân tại các khu vực lân cận sân bay, đòi hỏi giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống và xử lý UAV trái phép trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp xử lý UAV. Các cơ quan chức năng cần xây dựng quy chế, quy trình xử lý cụ thể tại từng cảng hàng không, phù hợp với đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên và năng lực của lực lượng tại chỗ.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý UAV và các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần được chú trọng tại trường học và khu dân cư xung quanh cảng hàng không, được tổ chức định kỳ, thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Một giải pháp quan trọng khác là kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay. Đồng thời, giao lực lượng Công an địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.