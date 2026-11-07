Nơi ấy có một ngôi trường...

Một ngày, vài người bạn cũ của tôi chia sẻ cho nhau những hình ảnh thân thuộc về góc đường Hai Bà Trưng (phường Nha Trang). Dọc theo con đường có vài gốc cây xà cừ nghiêng bóng, có dãy chung cư nhuốm màu thời gian và có cả ngôi trường THPT Bán công Chu Văn An giờ chỉ còn đọng lại trong miền ký ức của bao thế hệ học trò. Nhìn những bức ảnh ấy, trong tôi chợt dâng lên những cảm xúc thật khó tả.

Đường Hai Bà Trưng chỉ dài vài trăm mét nhưng lại nằm trên trục kết nối với khu chợ nổi tiếng nhất phố biển. Đoạn đường bắt đầu từ khu chung cư số 26, kéo dài đến gần khu vực Chợ Đầm (giao nhau với đường Phan Bội Châu). Thế hệ 9x đời đầu chúng tôi vẫn hay ví von con đường này như một "bản nhạc" độc đáo bởi sự giao thoa giữa 2 nhịp sống khác biệt. Sự ồn ào, nhộn nhịp tập trung ở những cửa tiệm ăn uống, cửa hàng thời trang, quầy bán đồ cổ lúc nào cũng nhộn nhịp khách ra vào. Trong khi đó, khoảng không gian tĩnh lặng lại thuộc về đoạn gần ngã tư giao với đường Phan Chu Trinh, nơi đặt trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang (nay là trụ sở Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang). Đối diện nơi đây là ngôi trường THPT Bán công Chu Văn An có lịch sử hình thành lâu đời.

Trường THPT Bán công Chu Văn An ngày ấy.

Trải qua bao mùa mưa nắng, biển tên trường nền xanh dương, chữ trắng truyền thống; cánh cổng sắt sơn màu xám và bờ tường trải dài phủ sơn vàng vẫn khắc sâu trong trí nhớ của bao thế hệ học trò. Còn đó dãy phòng học với mái ngói bạc màu, những cánh cửa sổ cũng dần cũ qua tháng năm. Cột cờ được đặt trang nghiêm giữa sân trường, phía trên gắn những chiếc loa. Mỗi lần phát thanh, tiếng loa lại rè rè, nhưng những buổi chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần vẫn luôn diễn ra nghiêm túc. Ghế được xếp ngay ngắn thành hàng để cho học sinh ngồi tập trung lắng nghe những lời nhận xét của thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng nhà trường.

Tôi vẫn nhớ nhất những tiết học cuối buổi chiều, khi các xe hàng rong bày bán đủ món nướng dọc theo con đường. Theo làn gió thoảng, mùi thức ăn cứ lởn vởn bay dọc dãy hành lang lớp học, khiến những chiếc bụng đói meo của đám học trò chúng tôi càng thêm cồn cào.

Trên đường Hai Bà Trưng còn có một điểm thú vị khác: Một phần cổng sau của Sân vận động 19 tháng 8 cũng thông ra con đường này. Thứ âm thanh đặc trưng vào mỗi chiều thứ Bảy là tiếng hò hét, cổ vũ từ trong sân vận động vọng ra ngoài, vô tình khuấy động cả không khí lớp học. Đám con trai chúng tôi đôi khi cũng trốn tiết, lẻn chạy qua sân bóng để "xem ké" đội bóng Khatoco Khánh Hòa thi đấu. Có lẽ khi ấy, tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá đã thôi thúc chúng tôi tìm đến sân để tận mắt xem những cầu thủ mình yêu thích thi đấu, rồi nán lại sau trận xin chữ ký.

Chúng tôi tự hào vì mình là lứa học sinh cuối cùng của Trường THPT Bán công Chu Văn An, trước khi trường đổi tên thành Trường iSchool Nha Trang như hiện nay. Trên nền đất trường cũ, một ngôi trường mới quy mô, khang trang, hiện đại với đầy đủ các cấp học đã được xây dựng, đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều thế hệ học sinh. Thế nhưng, cớ sao niềm tiếc nuối ấy vẫn cứ cuộn trào, đong đầy trong tâm trí mỗi khi tôi nhớ về mái trường cấp 3 thân thương - nơi từng mảng tường cũ, hàng cây cổ thụ vẫn in đậm dấu ấn của một thời thanh xuân tươi đẹp. Mái trường ấy giờ đây có lẽ chỉ còn được nhắc đến trong những câu chuyện mỗi dịp họp lớp hay hiện diện qua những tấm ảnh kỷ yếu được nhiều cựu học sinh nâng niu theo tháng năm.

Trường iSchool Nha Trang hiện tại.

Giờ đây, mỗi khi đi trên đường Hai Bà Trưng, tôi lại cho xe chạy chậm hơn để có dịp ngắm nhìn từng góc phố, con đường mà mình đã qua lại không biết bao nhiêu lần thời còn cắp sách đến trường. Bất giác, khi nghe tiếng trống trường vang lên từ một góc phố, tôi như được sống lại trong khung trời mộng mơ của tuổi 18. Thấy mình đang đứng trước cổng trường lộng gió, ngập nắng, có đám bạn thân đang đứng chờ với cái vẫy tay và nụ cười thật tươi...