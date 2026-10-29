Nocal ra quân chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng cộng đồng thương mại bản địa tại xã Tiến Thắng

Đưa Chợ số đến gần hơn với hộ kinh doanh

Tại nhiều địa phương, hộ kinh doanh nhỏ chủ yếu giới thiệu sản phẩm thông qua cửa hàng trực tiếp, khách quen hoặc các kênh thông tin cá nhân. Việc đưa hoạt động kinh doanh lên môi trường số đòi hỏi không chỉ có công cụ phù hợp mà còn cần hướng dẫn cụ thể, giúp người kinh doanh biết cách sử dụng và chủ động cập nhật thông tin của mình.

Từ yêu cầu đó, Nocal tổ chức chương trình ra quân chuyển đổi số tại xã Tiến Thắng (TP. Hà Nội) trong hai ngày 28–29/10/2026. Trọng tâm của đợt công tác là hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng Chợ số Tiến Thắng, đồng thời thu thập dữ liệu để xây dựng website cho các cơ sở có nhu cầu tham gia chương trình.

Đoàn công tác Nocal tham gia hỗ trợ chuyển đổi số, hướng dẫn hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên Chợ số Tiến Thắng.

Theo kế hoạch, địa bàn triển khai gồm 16 thôn. Đội ngũ Nocal được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm từ 4–5 nhân sự, phối hợp với đại diện địa phương và trưởng thôn để tiếp cận các hộ kinh doanh. Cách tổ chức này nhằm phân bổ nhân lực theo địa bàn, tạo điều kiện để việc hướng dẫn và thu thập thông tin được thực hiện trực tiếp tại cơ sở.

Tại mỗi điểm làm việc, nhóm công tác trao đổi với chủ hộ về tình hình kinh doanh, nhu cầu giới thiệu sản phẩm và khả năng ứng dụng công nghệ. Sau đó, nhân sự phụ trách hướng dẫn sử dụng Chợ số Tiến Thắng, giải thích các thao tác cần thiết và hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen với nền tảng.

Việc triển khai trực tiếp tại từng thôn cũng tạo điều kiện để đội ngũ ghi nhận những vấn đề cụ thể mà người kinh doanh gặp phải khi tiếp cận công nghệ. Đây là cơ sở để quá trình hỗ trợ bám sát nhu cầu thực tế, thay vì chỉ dừng ở việc phổ biến thông tin về một nền tảng mới.

Từ thông tin tại cơ sở đến website hộ kinh doanh

Cùng với hoạt động tập huấn Chợ số, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng website cho các hộ kinh doanh tại Tiến Thắng. Theo kế hoạch, mỗi thôn có ít nhất một cơ sở được thu thập đầy đủ thông tin để triển khai website, với tổng chỉ tiêu tối thiểu 16 website.

Trong chuyến công tác, bộ phận Dev trực tiếp làm việc với hộ kinh doanh, ghi nhận thông tin về cơ sở, sản phẩm, dịch vụ và các dữ liệu cần thiết cho quá trình xây dựng website. Việc phát triển website được thực hiện sau chuyến đi, trên cơ sở dữ liệu đã thu thập và thống nhất với từng hộ.

Cách làm này tách rõ hai giai đoạn: khảo sát, thu thập thông tin tại địa phương và xây dựng sản phẩm sau khi kết thúc công tác. Thông tin được ghi nhận tại cơ sở là đầu vào để Dev triển khai, kiểm tra và hoàn thiện website theo kế hoạch.

Chợ số Tiến Thắng hỗ trợ hộ kinh doanh mở gian hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm và kết nối khách hàng trong địa bàn xã.

Website riêng giúp mỗi cơ sở có không gian giới thiệu thông tin của mình trên môi trường trực tuyến. Khi được cập nhật đầy đủ, thông tin về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh có thể hỗ trợ khách hàng tìm hiểu cơ sở trước khi liên hệ hoặc giao dịch. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào chất lượng nội dung, mức độ cập nhật và việc duy trì website sau khi hoàn thành.

Trong chương trình tại Tiến Thắng, mục tiêu xây dựng website được đặt trong mối liên hệ với Chợ số địa phương. Một bên hỗ trợ hoạt động thương mại trên nền tảng chung; bên còn lại cung cấp không gian thông tin riêng cho từng cơ sở kinh doanh. Việc kết hợp hai hướng này nhằm tạo thêm công cụ để hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Ghi nhận sản phẩm, câu chuyện kinh doanh từ địa phương

Song song với nhiệm vụ của Dev, bộ phận Marketing phụ trách phỏng vấn, chụp ảnh, quay video và thu thập thông tin phục vụ hoạt động truyền thông. Tư liệu được ghi nhận tại các cơ sở sẽ được sử dụng để xây dựng bài viết trên website doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho báo chí và sản xuất video ngắn giới thiệu từng cơ sở theo kế hoạch.

Nội dung ghi nhận tập trung vào hoạt động kinh doanh thực tế, từ sản phẩm đang cung cấp, cách thức giới thiệu hàng hóa đến nhu cầu quảng bá và tiếp cận khách hàng. Những thông tin này vừa phục vụ công tác truyền thông, vừa góp phần hoàn thiện dữ liệu cần thiết cho quá trình xây dựng website.

Theo kế hoạch, mỗi cơ sở kinh doanh được triển khai sẽ có một video ngắn. Việc ghi hình tại chỗ giúp nội dung thể hiện rõ sản phẩm, không gian kinh doanh và người trực tiếp tạo ra hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Các bài viết, hình ảnh và video sau đó được biên tập, kiểm tra thông tin trước khi sử dụng.

Giải pháp chuyển đổi số Nocal mang đến cho các hộ kinh doanh bản địa.

Cách phân công giữa Dev và Marketing cho phép hai nhóm công việc được tiến hành song song trong thời gian công tác. Dev tập trung vào dữ liệu và yêu cầu xây dựng website; Marketing tập trung vào phỏng vấn, hình ảnh, bài viết và video. Cả hai cùng làm việc trực tiếp với hộ kinh doanh để bảo đảm thông tin thu thập phục vụ đúng mục đích.

Xây dựng hạ tầng thương mại bản địa từ nhu cầu thực tế

Chương trình tại Tiến Thắng được triển khai theo hướng kết hợp tập huấn sử dụng Chợ số với việc thu thập thông tin, xây dựng website và sản xuất nội dung giới thiệu hộ kinh doanh. Các hoạt động này là những phần việc cụ thể trong định hướng phát triển hạ tầng cộng đồng thương mại bản địa của Nocal.

Đối với hoạt động kinh doanh tại địa phương, thông tin về sản phẩm và cơ sở cung cấp dịch vụ chỉ thực sự hữu ích khi người có nhu cầu có thể tìm thấy, tiếp cận và sử dụng thông tin đó. Vì vậy, việc xây dựng hạ tầng thương mại số cần gắn với các cơ sở đang hoạt động, dữ liệu có thể kiểm chứng và khả năng duy trì thông tin sau khi triển khai.

Thông qua chương trình tại 16 thôn, Nocal hướng đến việc hỗ trợ hộ kinh doanh từng bước tiếp cận các công cụ số, đồng thời thu thập dữ liệu làm cơ sở phát triển các sản phẩm trực tuyến phục vụ hoạt động kinh doanh. Quá trình này cũng giúp doanh nghiệp ghi nhận nhu cầu tại địa phương, từ đó có căn cứ điều chỉnh cách thức hỗ trợ cho phù hợp.

Trong hai ngày 28–29/10, các nhóm công tác sẽ triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tại xã Tiến Thắng. Sau đợt công tác, dữ liệu thu thập được chuyển sang giai đoạn xây dựng website; các tư liệu do Marketing ghi nhận được biên tập phục vụ truyền thông. Kết quả của chương trình sẽ được xác định trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành, chất lượng dữ liệu và tiến độ bàn giao các sản phẩm theo kế hoạch.