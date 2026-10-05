Nobel Y sinh 2026 vinh danh công trình nghiên cứu về di truyền quang học

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y sinh 2026. Ảnh: NOBEL PRIZE

Hai nhà khoa học Hegemann và Nagel đã phát hiện ra channelrhodopsin, một loại protein có đặc tính độc đáo. Họ nhận thấy khi đưa protein này vào bất kể tế bào nào, các tế bào đó đều trở nên nhạy cảm với ánh sáng.

Trong khi đó, nhà khoa học Deisseroth đã đưa gen mã hóa channelrhodopsin vào tế bào thần kinh của chuột. Bằng cách chiếu ánh sáng xanh vào các tế bào, ông đã có thể kích hoạt tín hiệu thần kinh. Sau đó, ông đã làm cho cơ chế điều khiển bằng ánh sáng này hoạt động trên não của chuột sống.

Những khám phá đột phá của các nhà khoa học đoạt giải đã đặt nền móng vững chắc, mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn cho ngành khoa học thần kinh.

Chủ nhân giải Nobel Y sinh năm 2026 sẽ nhận huy chương, bằng chứng nhận cùng khoản tiền thưởng 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,27 triệu USD).

Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm nay. Các giải Nobel tiếp theo sẽ được công bố theo lịch sau: Ngày 6-10: Nobel Vật lý Ngày 7-10: Nobel Hóa học Ngày 8-10: Nobel Văn chương Ngày 9-10: Nobel Hòa bình Ngày 12-10: Nobel Kinh tế Lễ trao giải chính thức diễn ra ngày 10-12. Các giải Khoa học, Văn chương và Kinh tế sẽ được trao tại Stockholm (Thụy Điển); giải Hòa bình được trao tại Oslo (Na Uy).