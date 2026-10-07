Nobel Vật lý 2026 gọi tên nhà khoa học đứng sau đài thiên văn IceCube

Nhà vật lý Francis Halzen.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, ông Halzen được trao giải thưởng này "vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài thiên văn Neutrino IceCube và việc phát hiện ra các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc thiên văn vật lý".

Ông Halzen đã nhận ra băng tại Nam Cực có thể được sử dụng để phát hiện các hạt được gọi là neutrino, một tầm nhìn được coi là "nền tảng" đối với Đài thiên văn Neutrino IceCube, một km khối băng được trang bị các cảm biến ánh sáng.

Bằng cách sử dụng IceCube, các nhà nghiên cứu có thể phát hiện các hạt neutrino được tạo ra bởi các quá trình năng lượng cực cao trong vũ trụ xa xôi.

Các hạt neutrino năng lượng cực cao có thể di chuyển mà không đổi hướng hoặc mất đi năng lượng đáng kể, cho phép các nhà nghiên cứu thu thập thông tin về vũ trụ vốn không thể thu thập được bằng các phương tiện khác.

Ông Halzen sinh năm 1944 tại Bỉ, là giáo sư tại Đại học Wisconsin-Madison ở Mỹ.

Theo Aa