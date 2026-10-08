Nobel Văn học 2026 trao cho nhà văn người Canada Anne Carson

Giải thưởng này do Viện Hàn lâm Thụy Điển trao tặng, với giá trị tiền thưởng là 12 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,2 triệu USD).

"Bà ấy vô cùng bất ngờ. Chúng tôi không có nhiều thời gian trò chuyện, và điều duy nhất bà kịp chia sẻ với tôi là hiện bà đang ở Iceland để lắng nghe tiếng gió" - bà Ingrid Carlberg, Thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển cho biết về khoảnh khắc chủ nhân giải thưởng danh giá này được công bố đoạt giải.

Các tác phẩm của Carson thường là sự pha trộn giữa thơ, văn xuôi, đối thoại và dịch thuật, tạo nên một phong cách vượt ra ngoài các thể loại truyền thống. Sinh ra tại Toronto, bà cũng đã mang quốc tịch Iceland từ năm 2022.

Bà nổi tiếng với các bản dịch văn học Hy Lạp cổ đại – yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến các sáng tác của bà, trải dài từ kịch bản opera, phê bình văn học cho đến các tiểu thuyết bằng thơ như tác phẩm "Autobiography of Red" (Tự truyện của Màu Đỏ) xuất bản năm 1998.

Nhà văn người Canada - Anne Carson đoạt giải Nobel Văn học 2026 - Ảnh: Alamy

"Hầu hết các sáng tác văn học của bà đều xoay quanh điểm giao thoa giữa niềm đam mê ngôn từ của một nhà nghiên cứu ngữ văn và khát vọng tìm kiếm những ý nghĩa mới của một nhà thơ. Chính bà đã xác định nguồn gốc từ ngữ (từ nguyên học) là điểm khởi đầu cho mọi tác phẩm của mình. Các bản dịch từ tiếng Hy Lạp cổ đại của bà có thể được xem là những tác phẩm độc lập, mang giá trị riêng biệt" - Viện Hàn lâm nhận định.

Phong cách của bà được thể hiện rõ nét qua tác phẩm "Norma Jeane Baker of Troy" (2019) – một tác phẩm trình diễn kết hợp câu chuyện về nàng Helen thành Troy (trong vở kịch "Helen" của Euripides) với cuộc đời của Marilyn Monroe.

Được thành lập theo di nguyện của Alfred Nobel – doanh nhân kiêm nhà phát minh thuốc nổ người Thụy Điển – giải thưởng Nobel tôn vinh thành tựu trong lĩnh vực văn học, khoa học và hòa bình đã được trao tặng cho các cá nhân xuất sắc trên toàn cầu từ năm 1901.

Các tác phẩm của tác gia Anne Carson - Ảnh: Reuters

Giải thưởng Nobel Văn học năm ngoái đã thuộc về nhà văn người Hungary Laszlo Krasznahorkai, người được nhà phê bình người Mỹ Susan Sontag mệnh danh là "bậc thầy về chủ đề ngày tận thế".