Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai nhà kinh tế học Mỹ

Nobel Kinh tế 2026 được trao cho hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford. Ảnh: AP

Ông Robert E. Hall hiện công tác tại Đại học Stanford, trong khi ông Michael Woodford làm việc tại Đại học Columbia. Nghiên cứu của hai nhà khoa học góp phần thay đổi cách tiếp cận trong xây dựng chính sách ổn định kinh tế, thông qua việc phân tích hành vi của hộ gia đình và doanh nghiệp thay vì chỉ dựa vào các chỉ số vĩ mô như lạm phát, sản lượng và tiêu dùng. Công trình của ông Hall chỉ ra rằng những thay đổi trong tiêu dùng phụ thuộc vào thông tin mới và khó dự đoán trước, đặt nền tảng cho các nghiên cứu hiện đại về hành vi tiêu dùng. Trong khi đó, mô hình của ông Woodford giúp cải thiện cách đánh giá tác động của chính sách tiền tệ và ứng phó với các cú sốc kinh tế.

Theo Ủy ban Nobel, những nghiên cứu này cung cấp cơ sở lý thuyết quan trọng cho các mô hình được chính phủ và ngân hàng trung ương sử dụng để xây dựng chính sách. Việc xem xét kỳ vọng của hộ gia đình và doanh nghiệp giúp nhà hoạch định chính sách đánh giá tốt hơn tác động của các quyết định kinh tế, qua đó góp phần hạn chế biến động và hỗ trợ ổn định tăng trưởng.

Năm ngoái, chủ nhân của giải Nobel Kinh tế gồm 3 nhà khoa học: Joel Mokyr (Mỹ), Philippe Aghion (Anh) và Peter Howitt (Mỹ) nhờ nghiên cứu lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đột phá sáng tạo.

Giải Nobel Kinh tế được Ngân hàng Trung ương Thụy Điển thành lập năm 1968 để tưởng nhớ Alfred Nobel, không thuộc các giải thưởng trong di chúc ban đầu của ông. Đây là giải thưởng cuối cùng khép lại mùa Nobel năm nay.