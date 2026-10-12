Nobel Kinh tế 2026 vinh danh công trình cải thiện mô hình kinh tế vĩ mô

Phát biểu tại lễ công bố lúc 11 giờ 45 (giờ địa phương, tức 16 giờ 45 cùng ngày theo giờ Việt Nam), ông John Hassler, Chủ tịch Ủy ban Nobel Kinh tế, cho biết công trình của hai nhà khoa học cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc cho các mô hình được chính phủ và ngân hàng trung ương trên thế giới sử dụng để ứng phó với các cú sốc kinh tế, như khủng hoảng năng lượng hoặc biến động đột ngột trong tiêu dùng hộ gia đình.

Giải thưởng trị giá 12 triệu kronor Thụy Điển (SEK), tương đương khoảng 1,22 triệu USD (31–32 tỷ đồng), được chia đều cho hai nhà khoa học.

Robert E. Hall sinh năm 1943 tại Palo Alto, bang California, Mỹ. Ông nhận bằng Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) năm 1967 và hiện là giáo sư tại Đại học Stanford, California, Mỹ. Michael Woodford sinh năm 1955 tại Chicopee, bang Massachusetts, Mỹ. Ông nhận bằng Tiến sĩ tại MIT năm 1983 và hiện là giáo sư tại Đại học Columbia, New York, Mỹ.

Giải Nobel Kinh tế có vị trí đặc biệt trong hệ thống giải Nobel thường niên, khi đây là giải thưởng duy nhất không nằm trong danh mục 5 giải được nhà bác học Alfred Nobel đề cập trong di chúc năm 1896. Giải có tên chính thức là Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển cho Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, được thành lập năm 1968 với nguồn tài trợ của ngân hàng này. Tính đến năm 2025, giải thưởng được trao 57 lần cho 99 người.

Năm 2025, giải được trao cho ba nhà kinh tế Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt vì những đóng góp trong nghiên cứu tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Trong lịch sử giải thưởng, Esther Duflo là người trẻ tuổi nhất đoạt giải Nobel Kinh tế. Bà nhận giải năm 2019, khi 46 tuổi, cùng hai nhà kinh tế Abhijit Banerjee và Michael Kremer. Người cao tuổi nhất từng nhận giải là Leonid Hurwicz, được vinh danh năm 2007 ở tuổi 90, cùng Eric S. Maskin và Roger B. Myerson.