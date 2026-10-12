Nobel Kinh tế 2026 vinh danh các nghiên cứu về chính sách ổn định vĩ mô

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố những người đoạt giải Nobel Kinh tế 2026 trong một cuộc họp báo.

Ông Hall và ông Woodford đã chứng minh cách tái thiết lập các mô hình kinh tế để tái sinh các chính sách ổn định.

Tiếp cận của họ tập trung vào việc xây dựng các mô hình trên nền tảng vi mô thay vì dựa vào các liên kết thống kê giữa các biến số vĩ mô như lạm phát, sản xuất và tiêu dùng.

Phương pháp này cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách thức các hành động kết hợp của từng hộ gia đình và doanh nghiệp riêng lẻ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

Sinh ra tại bang California của Mỹ năm 1943, ông Hall tiếp tục công việc của mình với tư cách là giáo sư kinh tế tại Đại học Stanford.

Ông Woodford, sinh ra tại bang Massachusetts của Mỹ năm 1955, đang đảm nhiệm vị trí giáo sư kinh tế tại Đại học Columbia.

Theo Aa