Nobel Kinh tế 2026 trao cho hai nhà khoa học Mỹ với công trình về ổn định kinh tế

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết giải Nobel Kinh tế năm 2026 được trao cho Robert Hall và Michael Woodford nhờ những đóng góp về "nền tảng kinh tế vi mô cho sự ổn định kinh tế vĩ mô". Giải thưởng danh giá này – có tên chính thức là Giải thưởng của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển về Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel – là giải thưởng cuối cùng được công bố trong năm nay và có trị giá 12 triệu krona Thụy Điển (tương đương 1,2 triệu USD).

Hai nhà khoa học đoạt giải đã phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô mới giúp cải thiện khả năng thực thi chính sách ổn định hiệu quả; các mô hình này cho phép triển khai kịp thời những biện pháp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của các biến động gây hại cho nền kinh tế.

"Công trình của các nhà khoa học đoạt giải đã mang lại nền tảng lý thuyết vững chắc cho các mô hình hiện đang được các ngân hàng trung ương và chính phủ trên toàn thế giới sử dụng. Nhờ đó, chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như khủng hoảng năng lượng hay những thay đổi đột ngột trong mức tiêu dùng của các hộ gia đình" - ông John Hassler, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế, cho biết trong một tuyên bố.

Chân dung 2 nhà khoa học đoạt giải Nobel Kinh tế 2026 - Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển

Giải Nobel Kinh tế, được trao lần đầu vào năm 1969, không nằm trong số năm giải thưởng ban đầu được quy định trong di chúc năm 1895 của nhà công nghiệp kiêm nhà phát minh thuốc nổ Alfred Nobel, mà được thành lập bởi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển.

Phần lớn những người đoạt giải Nobel Kinh tế trước đây đều đến từ Mỹ. Chỉ có ba phụ nữ từng giành giải thưởng này; gần đây nhất là bà Claudia Goldin vào năm 2023 với công trình nghiên cứu về tác động của yếu tố giới tính đối với tiền lương và việc làm tại Mỹ theo thời gian.

Những người đoạt giải thưởng này năm ngoái là Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt – đã được vinh danh nhờ các công trình nghiên cứu về khái niệm "sự hủy diệt sáng tạo" (creative destruction) cũng như cách thức công nghệ và phương thức sản xuất mới có thể thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao mức sống.