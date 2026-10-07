Nobel Hóa học 2026 vinh danh nghiên cứu về hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng

Chân dung hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai. (Ảnh minh họa: Nobelprize.org)

Chiều 7/10 (giờ Việt Nam), tại Stockholm, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học Henri Kagan (Đại học Paris-Sud, Pháp) và nhà khoa học Kenso Soai (Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản) với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Theo thông cáo báo chí được đăng trên website Nobelprize.org, Chủ tịch Ủy ban Nobel về Hóa học, ông Heiner Linke cho biết: “Giải thưởng năm nay tập trung vào hóa học cơ bản. Nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai đã đưa ra lời giải cho một bí ẩn hóa học đã tồn tại hơn một thế kỷ: Làm thế nào tính đồng phân lập thể có thể xuất hiện một cách tự phát. Các phản ứng hóa học mà họ đã phát triển thật ngoạn mục”.

Thông cáo cũng nhấn mạnh, những phát hiện của hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai có ý nghĩa quyết định đối với các nhà hóa học trong việc phát triển các phản ứng hóa học để phục vụ sản xuất dược phẩm.

Đây là giải Nobel thứ 3 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Y sinh và Nobel Vật lý. Giải Nobel Văn học sẽ được công bố vào ngày mai (8/10).