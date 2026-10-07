Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp, Nhật Bản

Một nghiên cứu mới cho rằng bí ẩn của Bản thảo Voynich có thể không chỉ nằm ở thứ ngôn ngữ chưa thể giải mã, mà còn ở cách các trang giấy được đóng bìa. Nếu giả thuyết này đúng, con người có thể đã đọc bản thảo theo sai thứ tự trong nhiều thế kỷ.