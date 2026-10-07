Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp, Nhật Bản
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố Giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học Henri B. Kagan người Pháp và Kenso Soai người Nhật Bản. Công trình của hai ông đã giải mã bí ẩn kéo dài hơn một thế kỷ về cách các phản ứng hóa học tự phát tạo ra dạng phân tử “ảnh gương” duy nhất, mang lại bước tiến lớn cho ngành sản xuất dược phẩm hiện đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nobel-hoa-hoc-2026-vinh-danh-hai-nha-khoa-hoc-phap-nhat-ban-421306.htm