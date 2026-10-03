Nobel Hòa bình 2026: Trạm Vũ trụ Quốc tế có cơ hội làm nên bất ngờ?

Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố chủ nhân Nobel Hòa bình 2026 tại Oslo ngày 9/10. Trước thời điểm này, giới quan sát đang đưa ra nhiều dự đoán về cá nhân hoặc tổ chức có thể được vinh danh.

Danh sách theo dõi thường niên của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo được xem là một trong những nguồn tham khảo quan trọng đối với giới quan sát Nobel.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, ISS là một biểu tượng hiếm hoi của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám phá không gian. ISS trở nên đáng chú ý trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu nhiều sức ép, trong khi các quốc gia ngày càng ưu tiên lợi ích riêng.

Việc dự đoán kết quả Nobel Hòa bình vốn không dễ dàng. Trong lịch sử, Ủy ban Nobel từng lựa chọn những chủ nhân gây bất ngờ và tranh luận. Năm nay, ủy ban nhận được 287 đề cử, trong đó hơn một phần tư là các tổ chức.

Theo các chuyên gia, Ủy ban Nobel thường xem xét những đóng góp cho hòa bình lâu dài, thúc đẩy tình đoàn kết quốc tế và vai trò của các tổ chức trong việc theo đuổi những mục tiêu này.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục có tên trong danh sách đề cử Nobel Hòa bình. Ông Trump từng nhiều lần công khai mong muốn giành giải thưởng này.

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng nằm trong danh sách đề cử. Ông Carney thu hút sự chú ý trên trường quốc tế trong năm nay, đặc biệt với lập trường cứng rắn trước chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề thuế quan.

Các ứng viên khác gồm Mykola Kuleba, nhà hoạt động bảo vệ trẻ em Ukraine, cùng tổ chức Save the Children; mạng lưới cứu trợ Emergency Response Rooms tại Sudan; và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ). Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cũng được đưa vào danh sách ứng viên.

Tuần lễ Nobel năm nay bắt đầu ngày 6/10 với giải Nobel Y học, tiếp đó là giải Vật lý ngày 7/10, Hóa học ngày 8/10 và Văn học ngày 9/10. Nobel Hòa bình sẽ được công bố ngày 10/10. Giải thưởng Kinh tế học tưởng nhớ Alfred Nobel sẽ được công bố ngày 12/10. Mức tiền thưởng năm nay là 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD, dành cho cá nhân, một nhóm nhỏ các cá nhân hoặc một tổ chức.