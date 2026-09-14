Noah Jupe gia nhập dàn diễn viên Avengers: Secret Wars

Bộ phim do Anthony và Joe Russo đạo diễn, Kevin Feige sản xuất, là phần tiếp theo của Avengers: Doomsday. Phần phim trước dự kiến ra mắt vào ngày 18/12, trong khi Avengers: Secret Wars sẽ bắt đầu quá trình sản xuất vào cuối năm nay và dự kiến phát hành ngày 17/12/2027.

Marvel hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin Noah Jupe tham gia dự án. Việc nam diễn viên được bổ sung vào dàn cast càng khiến người hâm mộ tò mò về quy mô cũng như những nhân vật sẽ xuất hiện trong bom tấn này.

Noah Jupe bắt đầu được chú ý từ khi còn nhỏ qua các series truyền hình The Night Manager và The Undoing. Sau đó, nam diễn viên người Anh tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng với Honey Boy, tác phẩm mang về cho anh một đề cử Independent Spirit Award, cùng loạt phim A Quiet Place.

Noah Jupe chính thức gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel khi được chọn tham gia Avengers: Secret Wars, song vai diễn của nam diễn viên hiện vẫn được giữ kín.

Gần đây, Jupe góp mặt trong Hamnet của đạo diễn Chloé Zhao, đóng cùng Paul Mescal, Jessie Buckley và em trai Jacobi Jupe. Bộ phim từng giành giải Oscar cũng giúp tên tuổi của nam diễn viên tiếp tục được chú ý.

Đáng chú ý, Avengers: Secret Wars nhiều khả năng sẽ đưa Jupe tái hợp Sadie Sink, bạn diễn gần đây nhất của anh. Hai diễn viên từng đóng Romeo và Juliet trong một phiên bản sân khấu tác phẩm kinh điển của Shakespeare tại West End, London.

Sadie Sink đã gia nhập MCU với vai dị nhân Jean Grey trong Spider-Man: Brand New Day vào tháng 7. Cô sẽ tiếp tục đảm nhận nhân vật này trong bộ phim X-Men sắp tới do Jake Schreier đạo diễn.

Trước Secret Wars, Avengers: Doomsday sẽ mở ra cuộc đối đầu giữa các siêu anh hùng đến từ ba vũ trụ, gồm Avengers, Fantastic Four và một số thành viên X-Men nguyên bản của Fox. Họ phải đối mặt với mối đe dọa mang tên Victor Von Doom.

Robert Downey Jr. đảm nhận vai Victor Von Doom. Đây là màn trở lại đáng chú ý của nam diễn viên với MCU sau khi nhân vật Tony Stark/Iron Man do anh thủ vai hy sinh trong Avengers: Endgame năm 2019.

Avengers: Doomsday quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Chris Evans, trở lại với vai Steve Rogers, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Channing Tatum, Simu Liu, Patrick Stewart, Ian McKellen và Tom Hiddleston.

Trong khi đó, Marvel vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin về Avengers: Secret Wars. Tác phẩm được cho là có quy mô thậm chí lớn hơn Avengers: Doomsday, làm dấy lên dự đoán về sự trở lại của nhiều nhân vật quen thuộc, trong đó có Spider-Man của Tom Holland và Doctor Strange do Benedict Cumberbatch thủ vai.

Nếu tiếp nối mạch truyện tranh cùng tên, Avengers: Secret Wars có thể trở thành màn hội tụ lớn của các siêu anh hùng thuộc đa vũ trụ MCU. Trong nguyên tác, Battleworld là thế giới được hình thành từ sự kết hợp của nhiều vũ trụ khác nhau, nơi các siêu anh hùng cùng những phiên bản khác của họ được đưa vào một thực tại mới.