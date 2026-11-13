Nợ xấu tại 29 ngân hàng vượt 342.000 tỷ đồng

Theo thống kê từ BCTC, tại cuối quý III/2026, tổng dư nợ xấu của 29 ngân hàng trong hệ thống đã tăng 28% so với đầu năm và tăng 8,5% so với cuối quý II, lên mức 342.289 tỷ đồng.

Tốc độ tăng dư nợ xấu vượt tốc độ tăng tín dụng (ước tính khoảng 12,45% sau 9 tháng tại nhóm 29 ngân hàng), qua đó đưa tỷ lệ nợ xấu bình quân lên 2,12%, tức tăng 0,12 điểm % so với quý liền trước và tăng 0,26 điểm % so với đầu năm.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

ABBANK là nhà băng ghi nhận tốc độ tăng nợ xấu nhanh nhất trong 9 tháng đầu năm. Tại cuối quý III, dư nợ xấu tại ABBANK đã tăng 92% so với đầu năm lên 1.911 tỷ đồng, cao hơn nhiều mức tăng 18,2% của tín dụng chung.

Tỷ lệ nợ xấu tương ứng ở mức 1,42%, tăng 0,54 điểm % so với đầu năm. Như vậy, ABBANK không còn nằm trong top 3 nhà băng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành như hồi đầu năm nay, nhưng vẫn xuất hiện ở top 10.

Đáng chú ý, nợ nhóm 2 tại ABBANK cũng tăng 164% sau 9 tháng, lên gần 2.300 tỷ đồng, hàm ý rủi ro hình thành nợ xấu mới có thể tiếp tục gia tăng trong các quý tiếp theo.

Xếp thứ hai sau ABBANK, HDBank ghi nhận dư nợ xấu tại cuối quý III/2026 tăng 85% so với đầu năm lên hơn 24.600 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tương ứng tăng lên 3,42%, tức tăng 0,99 điểm % kể từ đầu năm, đưa HDBank vào top 5 ngân hàng có nợ xấu cao nhất toàn hệ thống.

Trong khi đó, nợ nhóm 2 tại HDBank tính cuối quý III/2026 cũng tăng 48% lên hơn 27.800 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm về 46% và lãi dự thu tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm cũng là những diễn biến chất lượng tài sản đáng chú ý.

Tại TPBank, dư nợ xấu tính đến hết quý III ở mức hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 78,5% so với đầu năm và vượt xa mức tăng trưởng tín dụng là 9,27%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng lên 2,1%, tức tăng 0,82 điểm % so với đầu năm và tăng 0,24 điểm % so với quý liền trước.

PGBank cũng ghi nhận dư nợ xấu tăng 78,4% lên hơn 1.900 tỷ đồng, qua đó đưa tỷ lệ nợ xấu lên 3,93%, tăng 1,57 điểm % so với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống quanh 30%, thấp nhất hàng chục quý.

Ngoài ra, một số ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng nợ xấu cao trong hệ thống như MB (dư nợ xấu tăng 53%, lên 21.474 tỷ đồng), SeABank (+52%, 5.884 tỷ đồng), LPBank (+37%, 9.009 tỷ đồng), ACB (+36%, 9.095 tỷ đồng), BIDV (+36%, 47.486 tỷ đồng)...

Còn nếu xét về số tuyệt đối, BIDV, HDBank và SACOMBANK là ba nhà băng dẫn đầu về mức tăng dư nợ xấu.

Tại BIDV, nợ xấu tính đến hết quý III đã tăng 12.520 tỷ đồng so với đầu năm lên gần 47.500 tỷ đồng. Nếu xét trên quy mô dư nợ, tỷ lệ nợ xấu tương ứng ở mức 1,85%, tăng 0,38 điểm % so với đầu năm và gần như đi ngang so với quý II.

Tại HDBank, dư nợ xấu tăng 11.322 tỷ đồng sau 9 tháng, đưa quy mô nợ xấu lên hơn 24.600 tỷ đồng. Theo ngân hàng, nguyên nhân nợ xấu tăng do khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh nông nghiệp, hộ kinh doanh và một số doanh nghiệp gặp khó khăn dòng tiền trước giá xăng dầu, lãi suất cho vay tăng và thị trường BĐS biến động. Ban lãnh đạo cũng thông tin thêm rằng nợ xấu tại HDBank là phân tán, không tập trung ở một ngành và hơn 85% có tài sản đảm bảo.

SACOMBANK cũng nằm trong nhóm có dư nợ xấu tăng hàng chục nghìn tỷ đồng sau 9 tháng. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III ở mức cao nhất hệ thống (7,3%) nhưng đã giảm nhẹ so với quý trước đó khi ngân hàng đẩy mạnh xóa khoảng 15.000 tỷ đồng nợ xấu trong quý. Dù vậy, nợ xấu hình thành mới vẫn ở mức rất cao (khoảng 18.400 tỷ đồng trong quý), trong khi nợ nhóm 2 tăng hơn 13.000 tỷ đồng kể từ đầu năm là những con số đáng chú ý.

Theo thống kê, có 24/29 ngân hàng ghi nhận dư nợ xấu tăng trong 9 tháng đầu năm, đa phần là các mức tăng hai con số. Chỉ 5 nhà băng gồm Nam A Bank, Eximbank, Vietbank, NCB và Baoviet Bank là ghi nhận dư nợ xấu giảm, chủ yếu do nỗ lực xử lý nợ.

Tiếp tục xu hướng từ quý II, rủi ro tài sản đang lan rộng ra nhiều ngân hàng, bao gồm cả một số ngân hàng quy mô lớn, khi chi phí lãi vay cao và môi trường kinh doanh khó khăn tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng. Trong khi đó, bộ đệm dự phòng tiếp tục mỏng đi dù chi phí dự phòng tăng: tỷ lệ LLR toàn ngành tại cuối quý III đã giảm xuống 74% từ mức 78% hồi cuối quý II.

Các diễn biến trên đây phù hợp với nhận định của nhiều công ty chứng khoán từ giữa năm nay, rằng mặt bằng lãi suất tăng cao trong giai đoạn đầu năm sẽ tác động bất lợi tới nhóm khách hàng vay lãi suất thả nổi và có năng lực tài chính yếu, qua đó làm gia tăng rủi ro hình thành nợ xấu mới tại các ngân hàng.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Trong khi đó, một số ngân hàng nhóm quốc doanh và ngân hàng tư nhân lớn vẫn duy trì chất lượng tài sản ổn định nhờ danh mục đa dạng, tiêu chuẩn thẩm định thận trọng và chính sách duy trì bộ đệm dự phòng dày dặn.

Chẳng hạn, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu chất lượng tài sản toàn ngành với tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1% tính đến hết quý III. Tại ngày 30/9/2026, báo cáo tài chính cho thấy dư nợ xấu của Vietcombank tăng gần 3.200 tỷ đồng so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu lên 0,71%, tức tăng 0,13 điểm % so với đầu năm và tăng 0,1 điểm % so với quý liền trước. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại cuối quý III đạt 243%, tiếp tục dẫn đầu hệ thống dù giảm hơn 30 điểm % so với quý II.

Hay tại Techcombank, tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III ở mức 1,19%, tăng 0,11 điểm % so với quý liền trước nhưng vẫn nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu ngành về chất lượng tài sản. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 107%, cho thấy dư nợ xấu vẫn được bao phủ đầy đủ bởi dự phòng.

Nhận định về triển vọng quý cuối năm, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trong một báo cáo mới đây cho rằng áp lực trích lập dự phòng sẽ tiếp tục gia tăng do quý IV thường là quý các ngân hàng thường đẩy mạnh xử lý nợ cuối năm. Việc tăng trích lập được dự báo sẽ là rủi ro chính đối với tăng trưởng lợi nhuận của ngành, đặc biệt tại nhóm ngân hàng có tỷ lệ LLR dưới 60%.

Các biến số cần theo dõi gồm tốc độ chuyển hóa của nợ nhóm 2 và nhóm 3 thành nợ nhóm 4-5; tác động của chủ trương giảm lãi suất cho vay tới khả năng trả nợ của khách hàng; và tiến độ củng cố bộ đệm dự phòng tại các ngân hàng có nợ xấu hình thành ròng lớn.