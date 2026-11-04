Nợ xấu PGBank tăng gần 80%, nợ đã xử lý ngoài bảng tăng thêm gần 2.070 tỷ đồng

Lợi nhuận 9 tháng tăng, quý III đi xuống

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, lũy kế 9 tháng PGBank đạt gần 630 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 504 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần tăng hơn 10%, lên 1.540 tỷ đồng; lãi từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều tăng mạnh.

Ngân hàng PGBank ghi nhận nợ xấu tăng gần 80% sau 9 tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ đạt khoảng 190 tỷ đồng, giảm 10,5% so với quý III/2025. Trong quý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên gần 170 tỷ đồng, trong khi hoạt động kinh doanh chứng khoán đầu tư và hoạt động khác đóng góp ít hơn so với cùng kỳ.

Nợ nhóm 3 và nhóm 4 đều gần gấp ba

Chất lượng tín dụng của PGBank đi xuống rõ rệt trong 9 tháng. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng từ 219,5 tỷ đồng lên 671,1 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng từ 259,3 tỷ đồng lên 752,7 tỷ đồng. Cả hai nhóm đều gần gấp ba so với đầu năm. Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm nhẹ, từ 613 tỷ đồng xuống 524,1 tỷ đồng.

Tổng cộng, nợ xấu tăng từ 1.091,8 tỷ đồng lên 1.948 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng vì thế tăng từ 2,36% lên 3,93%. Đáng chú ý, nợ cần chú ý (nhóm 2) lại giảm 33%, từ 1.639,6 tỷ đồng xuống 1.092,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng chỉ tăng từ 559,5 tỷ đồng lên 595,2 tỷ đồng, tương đương 6,4%. Tỷ lệ dự phòng trên nợ xấu giảm từ khoảng 51% xuống khoảng 31%. Chi phí dự phòng mà ngân hàng ghi nhận vào kết quả kinh doanh 9 tháng là 381,3 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với cùng kỳ, dù nợ xấu tăng mạnh.

Nợ đã xử lý ngoài bảng tăng gần gấp đôi

Ở các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối, nợ khó đòi đã xử lý tăng từ 2.779,2 tỷ đồng lên 4.848,5 tỷ đồng, tức tăng ròng khoảng 2.069 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng. Chỉ tiêu này phản ánh các khoản vay ngân hàng đã xử lý, đưa ra khỏi bảng cân đối nhưng vẫn tiếp tục theo dõi để thu hồi. Mức tăng trên là mức tăng ròng của số dư, chịu ảnh hưởng của cả các khoản xử lý mới lẫn các khoản thu hồi, giảm trừ trong kỳ.

Thuyết minh biến động dự phòng cho vay khách hàng ghi nhận 392,1 tỷ đồng dự phòng đã được sử dụng để xử lý rủi ro trong kỳ. Báo cáo quý không thuyết minh chi tiết biến động của chỉ tiêu nợ đã xử lý ngoài bảng, nên chưa thể đối chiếu trực tiếp hai con số này.

Trong 9 tháng, ngân hàng thu 128,4 tỷ đồng từ các khoản nợ đã được bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro, so với 95,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Khoản "cam kết khác" ngoài bảng tăng gấp 21 lần

Cũng ở ngoài bảng, khoản mục "các cam kết khác" tăng từ 264,5 tỷ đồng lên 5.544,4 tỷ đồng, gấp khoảng 21 lần. Bảo lãnh khác tăng từ khoảng 5.216 tỷ đồng lên 6.284 tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý không thuyết minh chi tiết bản chất các cam kết này.

Cơ cấu cho vay theo ngành cũng thay đổi mạnh. Dư nợ nhóm hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình tăng từ 6.923,5 tỷ đồng lên 18.586,6 tỷ đồng, chiếm khoảng 37% tổng dư nợ, trong khi cho vay bán buôn bán lẻ, nông nghiệp, lưu trú ăn uống đều giảm mạnh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của PGBank đạt 49.615 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu đạt 8.364,3 tỷ đồng, tăng gần 28% nhờ nhờ bổ sung vốn và lợi nhuận trong kỳ.

Video: PGBank báo lãi quý I tăng gần gấp ba lần, nhưng nợ xấu leo thang mạnh. Nguồn: Báo Phụ Nữ Việt Nam.