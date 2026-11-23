Báo cáo của đơn vị xếp hạng tín nhiệm VIS Rating cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành ngân hàng cuối quý 3 ở mức 2,3%, tăng so với mức 2,2% cuối tháng 6. Điều này diễn ra trong bối cảnh chi phí vay vốn cùng hoạt động gia tăng, làm suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Ảnh minh hoạ.

Cũng cùng mức tăng 0,1%, tuy nhiên dữ liệu của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho thấy tỷ lệ nợ xấu toàn ngành cuối quý 3 là 2,11%. Con số này cao hơn mức 1,85% hồi cuối năm ngoái. Tính từ đầu năm, nợ xấu xét theo số tuyệt đối đã tăng 27,8%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng tín dụng cùng giai đoạn (12,5%).

TCBS cũng cho rằng lãi suất cao khiến các khách hàng khó khăn hơn trong việc trả nợ. Lợi suất tài sản sinh lãi bình quân của các ngân hàng niêm yết đạt 8,07%, tăng 143 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản chững lại khiến quá trình xử lý tài sản bảo đảm kéo dài.

Công ty này nhìn nhận nợ xấu tăng tại phần lớn ngân hàng, dù mức biến động không quá lớn giữa các đơn vị. Điều này cho thấy áp lực chủ yếu đến từ những yếu tố chung của toàn hệ thống, thay vì vấn đề riêng lẻ tại từng nhà băng.

Theo dữ liệu của TCBS, cuối quý 3, các ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp, dưới 2%, nhưng đều tăng so với cuối năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu Vietcombank thấp nhất trong hệ thống, ở mức 0,71%, trong khi tại BIDV và VietinBank lần lượt là 1,85% và 1,2%.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân lớn, nợ xấu tăng tại các đơn vị như Techcombank, ACB, MB. Dù vậy, các nhà băng vẫn duy trì chỉ số này dưới 2%.

Theo đánh giá của VIS Rating, việc nợ xấu gia tăng tại cả nhóm ngân hàng lớn cho thấy chất lượng tài sản đang suy yếu trên phạm vi rộng hơn, thay vì chỉ tập trung ở một số nhà băng có tỷ trọng cho vay bán lẻ và SME cao.

Tại một số ngân hàng vừa và nhỏ, áp lực chất lượng tài sản rõ nét hơn khi nợ nhóm 2 chuyển thành nợ xấu, như HDBank, OCB và PG Bank. Riêng nợ nhóm 3 của HDBank tăng 77,5% so với quý II, trong khi OCB gần như không sử dụng dự phòng xử lý nợ, tỷ lệ bao phủ ở mức 58%.

TCBS Research dự báo tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng niêm yết có thể giảm trong quý 4 theo quy luật mùa vụ. Tuy nhiên, con số có thể ở mức 1,9-2% vào cuối năm, vẫn cao hơn mức 1,85% cuối năm 2025.

Một trong những điểm đáng chú ý trong Nghị định 359/2026/NĐ-CP mới đây là cơ chế xử lý đối với các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhưng không bán nợ cho VAMC.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 359/2026/NĐ-CP, nếu tổ chức tín dụng Việt Nam có tỷ lệ nợ xấu từ 3% trở lên (hoặc mức khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định) nhưng không bán nợ xấu cho VAMC, Ngân hàng Nhà nước có thể tiến hành thanh tra hoặc yêu cầu tổ chức tín dụng Việt Nam thuê công ty kiểm toán hoặc tổ chức định giá độc lập đánh giá lại chất lượng và giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam đó; chi phí kiểm toán, định giá do tổ chức tín dụng Việt Nam thanh toán.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, định giá và kiểm toán độc lập, tổ chức tín dụng Việt Nam phải bán nợ xấu cho VAMC để đảm bảo tỷ lệ nợ xấu của tổ chức tín dụng Việt Nam ở mức an toàn; thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Nghị định số 86/2024/NĐ-CP và tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; cơ cấu lại tổ chức tín dụng Việt Nam theo phương án được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.