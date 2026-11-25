Theo phân tích của TCBS Research dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank, tỷ lệ nợ xấu tính theo thuyết minh báo cáo tài chính tăng lên 3,4% vào cuối quý III/2026, từ mức 2,8% cuối quý II. Diễn biến này chủ yếu do các khoản nợ nhóm 2 phát sinh trong những quý trước chuyển sang nhóm 3.

Số dư nợ xấu của HDBank tăng 34% trong quý, lên 24.642 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 3 tăng 77,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng công bố theo Thông tư 31 ở mức 2,6% trên báo cáo hợp nhất và 2,5% trên báo cáo riêng lẻ. Các tỷ lệ này thấp hơn mức 3,4% tính theo thuyết minh báo cáo tài chính do được tính trên cơ sở tổng dư nợ rộng hơn.

Nợ nhóm 2 của HDBank giảm 10,2% trong quý III, nhưng vẫn chiếm 3,9% tổng dư nợ. Dù đã giảm so với quý trước, tỷ lệ này vẫn ở mức cao và tiềm ẩn áp lực chuyển nhóm nợ trong các quý tiếp theo.

HDBank đối mặt áp lực gia tăng từ chất lượng tài sản khi nợ xấu tăng mạnh trong quý III/2026.

Tổng dư nợ nhóm 2 đến nhóm 5 tăng 6,3% trong quý III. Tỷ lệ các nhóm nợ này trên tổng dư nợ giảm từ 7,5% xuống 7,3%, chủ yếu do dư nợ tăng nhanh hơn tốc độ tăng của các khoản nợ thuộc nhóm 2–5.

Trong quý III, nợ xấu hình thành mới của HDBank ước tính khoảng 7.560 tỷ đồng, mức cao nhất trong sáu quý gần nhất. Ngân hàng trích lập 3.446 tỷ đồng dự phòng cho vay và sử dụng 1.310 tỷ đồng dự phòng để xử lý nợ, khiến số dư dự phòng rủi ro cho vay tăng thêm 2.136 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III, dự phòng rủi ro cho vay đạt 11.333 tỷ đồng, tăng 23,2% so với quý trước, thấp hơn mức tăng 34% của nợ xấu. Điều này khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 50% xuống 46%.

Chi phí tín dụng quy năm của HDBank tăng lên 1,9% trong quý III, từ mức 1,6% cuối quý II. Chi phí dự phòng trong quý tăng 31,6% so với quý trước, lên 3.381 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã sử dụng 3.276 tỷ đồng dự phòng để xử lý nợ.

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HDBank đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 2% trong năm 2026, tính theo Thông tư 31, tương ứng với cơ sở tỷ lệ 2,6% ngân hàng công bố, thay vì mức 3,4% tính theo thuyết minh báo cáo tài chính.

Tại hội nghị nhà đầu tư ngày 5/11/2026, ban lãnh đạo HDBank cho biết các khoản nợ xấu của ngân hàng không tập trung vào một ngành nghề hay nhóm khách hàng cụ thể. Hơn 85% dư nợ có tài sản bảo đảm, chủ yếu là nhà ở và đất ở, với giá trị tài sản bảo đảm bằng khoảng 1,9 lần dư nợ.

TCBS Research đánh giá chất lượng tài sản của HDBank suy giảm khá nhiều trong thời gian gần đây. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,4% cuối năm 2025 lên 3,4% cuối quý III/2026, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 54,8% xuống 46%.

Dù nợ nhóm 2 đã giảm trong quý III, tỷ lệ nhóm nợ này vẫn ở mức cao, tạo áp lực lên chất lượng tài sản trong thời gian tới. TCBS Research dự báo tỷ lệ nợ xấu của HDBank có thể duy trì quanh 3,4% vào cuối năm 2026, trong khi chi phí dự phòng quý IV ước khoảng 3.000 tỷ đồng, vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.