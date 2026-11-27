Theo Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), tính đến cuối quý III/2026, quy mô nợ xấu tăng 27,8% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 12,5%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,85% cuối năm 2025 lên 2,11%.

Trước những rủi ro tiềm ẩn, tại Văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng không đánh đổi an toàn lấy tăng trưởng quy mô, kiểm soát chặt chất lượng các khoản vay.

Nợ xấu tăng nhanh, khả năng phòng vệ phân hóa

Theo đánh giá của VIS Rating, tỷ lệ nợ xấu trong nhóm ngân hàng được theo dõi tăng từ 2,2% cuối quý II lên 2,3% vào cuối quý III/2026. Chi phí vay vốn và chi phí hoạt động gia tăng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, thanh khoản thấp của thị trường bất động sản cũng gây khó khăn cho quá trình xử lý, phát mại tài sản bảo đảm.

Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, khả năng phòng vệ trước rủi ro tín dụng có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng.

Các đơn vị phân tích cho biết tại thời điểm 30/9, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng đã tăng 0,1% so với giai đoạn cuối quý II.

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, Vietcombank duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,71%, VietinBank và BIDV lần lượt ghi nhận 1,2% và 1,85%. Quy mô nợ xấu mới hình thành tại BIDV và VietinBank trong quý III cũng giảm so với quý liền trước.

Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%, trong khi BIDV đạt 73%.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân lớn, ACB, MB và Techcombank vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Tuy nhiên, diễn biến các nhóm nợ tại một số ngân hàng cho thấy áp lực đối với chất lượng tín dụng vẫn hiện hữu.

Tại Techcombank, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,13% cuối năm 2025 lên 1,36% vào cuối quý III/2026. Theo báo cáo tài chính, nợ nhóm 3 tăng 252%, nợ nhóm 4 tăng 84% và nợ nhóm 2 tăng gấp đôi. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm từ 128% xuống 107%.

Áp lực thể hiện rõ hơn tại PGBank khi quy mô nợ xấu nội bảng đạt gần 1.948 tỷ đồng, tăng 78,4% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3,93%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống còn 30,5%.

Tại một số ngân hàng khác, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng ở mức tương đối thấp, như OCB đạt 58% và TPBank đạt 57%.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận kết quả tích cực trong quá trình xử lý nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu của NCB giảm từ 8,63% xuống 4,87% trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu. Eximbank giảm dư nợ nhóm 4 và nhóm 5 từ 4.529 tỷ đồng xuống 2.104 tỷ đồng, trong đó có hoạt động bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), dù nợ nhóm 2 vẫn tăng 3,4%.

Đáng chú ý, tỷ lệ bao phủ nợ xấu chung đã giảm xuống dưới 80%. Diễn biến này cho thấy nguồn dự phòng hiện có đang giảm tương đối so với quy mô nợ xấu, đặt ra áp lực đối với khả năng phòng vệ trước rủi ro tín dụng của các ngân hàng.

Giữ chuẩn tín dụng, mở thêm kênh xử lý nợ xấu

Trước những thách thức về chất lượng tín dụng, NHNN yêu cầu các ngân hàng tích cực giảm lãi suất nhưng tuyệt đối không hạ chuẩn cho vay.

Các tổ chức tín dụng phải theo dõi sát nợ nhóm 2, các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro và nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ; thực hiện phân loại nợ trung thực, trích lập dự phòng đầy đủ và kiên quyết ngăn chặn tình trạng che giấu nợ xấu.

Thông điệp của cơ quan quản lý cho thấy việc giảm chi phí vay vốn không đồng nghĩa với nới lỏng điều kiện cấp tín dụng. Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cho vay của ngân hàng.

Bên cạnh kiểm soát chất lượng các khoản vay, phát triển thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp được kỳ vọng mở thêm kênh xử lý nợ xấu. Nghị định 359/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 6/11/2026, đã tạo hành lang pháp lý mới cho hoạt động của VAMC.

Ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, cho biết đơn vị sẽ tập trung phát triển thị trường mua bán nợ thông qua sàn giao dịch chuyên nghiệp, kết nối nhà đầu tư và cung cấp các dịch vụ định giá, đấu giá, quản trị rủi ro.

Sàn giao dịch đang được xây dựng với sự phối hợp của các đối tác Hàn Quốc, dự kiến đi vào vận hành từ cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Theo TS. Châu Đình Linh, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, để phát triển thị trường mua bán nợ, Việt Nam cần chuẩn hóa các khoản nợ theo kinh nghiệm quốc tế. Quá trình này có thể bắt đầu từ danh mục tín dụng tiêu dùng cá nhân có hồ sơ rõ ràng, trước khi mở rộng sang các khoản nợ dự án lớn với hồ sơ pháp lý phức tạp.

Trong ngắn hạn, TCBS Research dự báo tỷ lệ nợ xấu có thể giảm về mức 1,9-2% vào cuối năm 2026 theo chu kỳ xử lý nợ mùa vụ. Tuy nhiên, mức giảm sẽ không lớn như những năm trước do nợ nhóm 2 đã tăng liên tiếp trong ba quý.

Nợ xấu có thể hạ nhiệt vào cuối năm, nhưng sự gia tăng liên tục của nợ nhóm 2 cho thấy áp lực đối với chất lượng tín dụng vẫn chưa được giải tỏa.