Nợ xấu 5 triệu đồng, bao lâu mới được xóa trên hệ thống CIC?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Trước hết, cần phân biệt giữa việc đã thanh toán hết khoản nợ và việc lịch sử nợ xấu không còn được cung cấp trên CIC. Việc khách hàng tất toán khoản nợ không đồng nghĩa lịch sử nợ xấu lập tức biến mất.

Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư số 15/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực, trừ trường hợp phục vụ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật. Thông tin tiêu cực bao gồm thông tin về nợ xấu và các thông tin bất lợi khác ảnh hưởng đến việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

Như vậy, nếu khoản nợ 5 triệu đồng thực sự được phân loại là nợ xấu, sau khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán, thông tin lịch sử nợ xấu có thể tiếp tục được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm. Mức nợ 5 triệu đồng không phải căn cứ để được tự động xóa lịch sử nợ xấu sớm hơn.

Điểm này đáng lưu ý bởi trước đây CIC từng áp dụng chính sách ngừng cung cấp lịch sử nợ xấu đối với khách hàng có dư nợ dưới 10 triệu đồng ngay sau khi tất toán. Tuy nhiên, theo trả lời mới nhất của Ngân hàng Nhà nước được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải ngày 22/9/2026, theo quy định hiện hành, thời gian cung cấp thông tin lịch sử nợ xấu tối đa 5 năm không phụ thuộc vào số tiền nợ xấu.

Trường hợp khoản nợ quá hạn mới được phân loại là nợ cần chú ý (nhóm 2) chứ chưa phải nợ xấu, thời gian cung cấp thông tin tối đa là 1 năm kể từ ngày kết thúc. Nợ xấu theo quy định hiện hành gồm các khoản nợ thuộc nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5.

Sau khi khách hàng tất toán, thông tin thanh toán sẽ được CIC cập nhật khi nhận được dữ liệu báo cáo từ tổ chức tín dụng. Vì vậy, người vay nên thanh toán đầy đủ cả gốc, lãi và các khoản phí còn tồn đọng; sau đó kiểm tra lại thông tin tín dụng để bảo đảm khoản nợ đã được ghi nhận là đã thanh toán.

Khách hàng có thể chủ động tra cứu thông tin và điểm tín dụng của mình thông qua ứng dụng CIC Credit Connect theo hướng dẫn của CIC.

Tóm lại, nợ xấu 5 triệu đồng không được mặc nhiên xóa khỏi lịch sử CIC ngay sau khi trả hết. Theo quy định hiện hành, thông tin lịch sử nợ xấu có thể được cung cấp tối đa 5 năm kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực, không phụ thuộc số tiền nợ xấu.