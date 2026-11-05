Nợ vay của Petrolimex vượt tỷ USD ai là chủ nợ lớn nhất?

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) vượt 27.205 tỷ đồng (1,1 tỷ USD) tính đến cuối tháng 9/2026. Đáng chú ý, mức nợ vay này gấp 2,5 lần so với cuối tháng 6, tăng hơn 8.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Thời điểm cuối quý III, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Petrolimex chiếm khoảng 25% tổng nguồn vốn (109.008 tỷ đồng), tương đương gần 0,8 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Trong số các chủ nợ, Vietcombank ghi nhận mức tăng dư nợ lớn nhất. Khoản vay của Petrolimex tại ngân hàng này tăng từ 3.109 tỷ đồng đầu năm lên 9.944 tỷ đồng vào cuối tháng 9, chiếm 36% tổng dư nợ của doanh nghiệp.

Dư nợ vay tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ cũng tăng mạnh, từ 2.675 tỷ đồng lên 6.423 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,4 lần so với đầu năm.

Trong khi đó, khoản vay của Petrolimex tại BIDV có xu hướng giảm, từ 5.682 tỷ đồng về mốc 2.235 tỷ đồng.

Nếu tính tổng giá trị các khoản nợ tại ba nhà băng trên vượt ngưỡng 18.603 tỷ đồng, chiếm 68% tổng dư nợ của Petrolimex.

Thuyết minh BCTC của Petrolimex.

Nợ vay phình to

Nhìn lại lịch sử vay nợ của Petrolimex, mỗi năm, doanh nghiệp đi vay hàng chục nghìn tỷ đồng.

Giai đoạn 2020 – 2025, nợ vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ, khoảng 90%. Thời điểm cuối tháng 9/2026, nợ vay ngắn hạn còn chiếm hơn 97%.

Với dư nợ vay lớn, Petrolimex phải chi ra 600 – 800 tỷ đồng mỗi năm để trả tiền lãi.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm nay, chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên tới 679 tỷ đồng, lớn hơn tổng chi phí lãi vay trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2022. Tính trung bình mỗi ngày, Petrolimex phải trả hơn 2,4 tỷ đồng tiền lãi vay.

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp trả nợ gốc vay 87.176 tỷ đồng, đồng thời vay thêm 95.688 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của Petrolimex trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 373.225 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.688 tỷ đồng tăng 66%, lợi nhuận sau thuế đạt 3.752 tỷ đồng tăng 60% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu 315.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.380 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp vượt 18% kế hoạch doanh thu, vượt 38% mục tiêu lợi nhuận chỉ sau ba quý. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay mà doanh nghiệp ghi nhận được.

Petrolimex hiện là công ty dẫn đầu trong mảng phân phối sản phẩm xăng dầu tại Việt Nam với 43% thị phần (tính đến cuối năm 2025). Doanh nghiệp có 2.946 trạm COCO (do công ty sở hữu và vận hành, bán lẻ) và 1.433 trạm DODO (do đại lý sở hữu và vận hành, bán buôn).

Các mảng kinh doanh khác bao gồm hóa dầu (dầu nhờn và nhựa đường), phân phối khí hóa lỏng (LPG), vận chuyển xăng dầu và bảo hiểm.