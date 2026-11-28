Ngày 28/11, một vụ nổ lớn tại tỉnh Kunar, Afghanistan, đã khiến 6 học sinh thiệt mạng. ﻿ Ảnh: Al Jazeera

Theo thông tin do một quan chức y tế cung cấp cho Al Jazeera, ít nhất 6 học sinh đã thiệt mạng và 97 em khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra gần một ngôi trường ở tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan.

Ông Mawla Dad, Giám đốc Bệnh viện tỉnh Kunar, cho biết đây mới là số liệu ban đầu và số người thương vong có thể thay đổi khi có thêm thông tin.

Trong khi đó, ông Mawlawi Sami-ul-Haq, Giám đốc Sở Thông tin và Văn hóa tỉnh Kunar, cho biết vụ nổ xảy ra tại một ngôi nhà cạnh trường trung học cơ sở ở khu vực Andar Ser, tỉnh Kunar. Theo ông Sami-ul-Haq, ngôi nhà thuộc sở hữu của những người tham gia hoạt động khai thác khoáng sản và là nơi lưu trữ vật liệu nổ phục vụ cho hoạt động này.

Ông Sami-ul-Haq không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc, bao gồm số người thương vong và mức độ thiệt hại, đồng thời cho biết hiện chưa có thêm thông tin.

Các đội điều tra của tỉnh Kunar, địa phương giáp biên giới với Pakistan, đã có mặt tại hiện trường.

Hồi tháng 8, một vụ tấn công nhằm vào một trường học tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến hơn 40 trẻ em từ 9 đến 14 tuổi bị thương.