Nợ toàn cầu vượt 365.000 tỷ USD

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Gánh nặng nợ ngày càng lớn đang thu hẹp dư địa ngân sách, làm gia tăng sức ép lên các dịch vụ công và đời sống người dân.

Theo Viện Tài chính Quốc tế (IIF), nợ toàn cầu tăng thêm 10.000 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, tương đương khoảng 44.000 USD cho mỗi người trên thế giới. Tổng nợ bao gồm nghĩa vụ tài chính của chính phủ, hộ gia đình và doanh nghiệp, với phần lớn mức tăng đến từ các thị trường mới nổi.

Mỹ là quốc gia có nợ chính phủ lớn nhất, khoảng 41.400 tỷ USD, tương đương 127% GDP. Nhật Bản có tỷ lệ nợ trên GDP cao nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn được đề cập, ở mức 199%. Tại châu Âu, Pháp chịu sức ép đáng kể khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm được báo cáo ở mức khoảng 5%, vượt Italy và Hy Lạp.

Trong năm qua, hóa đơn lãi trái phiếu của các nền kinh tế phát triển vượt tổng chi tiêu toàn cầu cho quốc phòng, khoảng 3.100 tỷ USD. Khi chi phí vay tăng, các chính phủ có thể phải lựa chọn giữa tăng thuế, cắt giảm chi tiêu hoặc trì hoãn đầu tư công.

Sức ép tài chính cũng có thể lan sang khu vực tư nhân, đẩy chi phí vay mua nhà, ôtô và vốn kinh doanh lên cao. Những bất mãn về chi phí sinh hoạt tại châu Âu cho thấy bài toán nợ công ngày càng gắn chặt với đời sống xã hội.