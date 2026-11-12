Nợ tiêu dùng gia tăng, người Mỹ chịu sức ép tài chính

Nợ thẻ tín dụng lập đỉnh, gia tăng áp lực lên người tiêu dùng Mỹ. Ảnh: AI

Theo báo cáo quý III.2026 công bố ngày 12.11 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, tổng dư nợ thẻ tín dụng của người dân Mỹ đã tăng khoảng 52 tỉ USD so với năm 2025, lên mức 1.285 tỉ USD, tiến sát 1.300 tỉ USD.

Trong vòng 5 năm qua, khoản nợ này tăng khoảng 500 tỉ USD, tương đương 62%. Đáng chú ý, dư nợ tiếp tục đi lên sau khi đạt 1.260 tỉ USD trong quý II năm nay.

Diễn biến này phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các hộ gia đình trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và lãi suất vay vẫn ở mức cao.

Theo ước tính của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khoảng 82% người trưởng thành tại nước này sở hữu thẻ tín dụng trong năm 2025.

Trong khi đó, lãi suất thẻ tín dụng bình quân hiện ở mức khoảng 21%, khiến chi phí trả nợ trở thành gánh nặng đáng kể đối với nhiều người tiêu dùng.

Không chỉ nợ thẻ tín dụng, các khoản vay mua nhà, vay sinh viên và vay mua ô tô cũng đang gia tăng.

Theo số liệu của Edmunds và Kelley Blue Book, giá giao dịch trung bình của một chiếc ô tô tại Mỹ hiện vào khoảng 51.000USD.

Lạm phát, những bất ổn từ các cuộc xung đột trên thế giới và chi phí năng lượng gia tăng tiếp tục gây sức ép lên ngân sách của các hộ gia đình.

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho biết tổng nợ hộ gia đình Mỹ trong quý III.2026 đã tăng khoảng 334 tỉ USD, tương đương gần 2% so với quý trước, lên khoảng 19.100 tỉ USD.

Quy mô nợ ngày càng lớn cho thấy áp lực tài chính đang lan rộng, trong đó các khoản vay tiêu dùng với lãi suất cao là một trong những yếu tố đáng quan tâm.

Trước tình trạng nợ thẻ tín dụng gia tăng, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) khuyến nghị người tiêu dùng chủ động liên hệ với các công ty phát hành thẻ để tìm kiếm giải pháp phù hợp, như thương lượng giảm lãi suất hoặc xây dựng kế hoạch thanh toán khả thi.

Cơ quan này cũng lưu ý người vay cần lưu giữ đầy đủ thông tin trao đổi và các thỏa thuận bằng văn bản nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình trả nợ.

Mức nợ thẻ tín dụng cao kỷ lục cùng tổng nợ hộ gia đình tiếp tục tăng đang đặt ra thách thức đối với khả năng cân đối tài chính của người dân Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vay vốn vẫn ở mức cao.