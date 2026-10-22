Nợ tiền ngân hàng, một hộ dân bị cưỡng chế kê biên tài sản

Theo Quyết định thi hành án số 16726/QĐ-THADS ngày 10.7.2026 của Thi hành án Dân sự thành phố Hải Phòng, ông Thăng có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổng số tiền hơn 11,91 tỉ đồng tính đến ngày 30.9.2025, gồm nợ gốc hơn 9,4 tỉ đồng, nợ lãi trong hạn, lãi quá hạn và lãi chậm trả. Ngoài ra, số tiền phải thi hành án tiếp tục phát sinh lãi theo quy định cho đến khi thanh toán xong.

Ngôi nhà bị cơ quan chức năng cưỡng chế, kê biên

Tài sản bị cưỡng chế là quyền sử dụng 191,2m² đất và một ngôi nhà thuộc thửa đất số 217-01, tờ bản đồ số 08, tại tổ dân phố Phương Khê. Tài sản trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, được thế chấp tại Agribank để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, trước thời điểm cưỡng chế, chấp hành viên đã thông báo các quyết định, văn bản theo quy định và nhiều lần mời ông Thăng làm việc nhưng ông Thăng chưa tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Thời điểm tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản sáng 21.10, ông Thăng tiếp tục vắng mặt dù đã được thông báo đầy đủ về thời gian tổ chức kê biên tài sản.

Lực lượng chức năng theo kế hoạch được phê duyệt thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cắt cổng, phá khóa cửa, tiếp cận khu vực tài sản trong điều kiện cần thiết, phục vụ công tác kê biên, kiểm kê và lập biên bản theo trình tự pháp luật.

Cơ quan chức năng tiến hành kê biên tại ngôi nhà ông Vũ Xuân Thăng

Quá trình thực hiện có sự chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Hải Phòng, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, bảo đảm an ninh, trật tự, ghi nhận đầy đủ diễn biến và xử lý các tình huống phát sinh tại hiện trường.

Sau khi kê biên tài sản theo kế hoạch, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5 - Hải Phòng niêm phong tài sản, giao đơn vị bảo vệ trông coi, bảo quản tài sản theo đúng hiện trạng, đúng quy định pháp luật để tiếp tục xử lý theo trình tự.