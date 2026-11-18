Chủ động kiểm tra nghĩa vụ thuế - bảo vệ quyền lợi của chính mình trước khi xuất cảnh

Một trong những rủi ro tác động nhiều đến đời sống là việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với những người chưa kịp kiểm tra, hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo Cục Thuế thống kê, lũy kế đến ngày 31/10/2026 cho thấy, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông qua việc triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Những khoản nợ thuế chỉ vài nghìn đồng, thậm chí 100.000 đồng, tưởng chừng không đáng kể nhưng có thể kéo theo những phiền toái lớn nếu người dân không kịp thời phát hiện. Trong bối cảnh dữ liệu thuế ngày càng được số hóa, chủ động rà soát nghĩa vụ thuế là cách thiết thực để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Cơ quan Thuế khuyến nghị, để tránh phát sinh những ảnh hưởng không mong muốn đến quyền xuất cảnh và các kế hoạch cá nhân, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như các khoản nghĩa vụ thuế còn phải nộp; chủ động rà soát thông tin trên ứng dụng eTax Mobile và các kênh thông tin chính thức của cơ quan thuế.

Khi nhận được thông báo hoặc cảnh báo về nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu thông tin và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải quyết nếu có vướng mắc. Trường hợp còn nghĩa vụ thuế phải thực hiện, cần chủ động hoàn thành theo quy định để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Người dân có thể chủ động tra cứu nghĩa vụ thuế qua ứng dụng eTax Mobile, hệ thống Trang thông tin điện tử ngành Thuế. Ảnh minh họa: PV.

Nợ thuế bất ngờ: Vì sao người dân cần kiểm tra thông tin?

Một điểm quan trọng trong bối cảnh số hóa mọi công đoạn đang diễn ra mạnh mẽ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, người dân cần đặc biệt lưu ý các thông báo liên quan đến nghĩa vụ thuế gửi qua tin nhắn, email hoặc điện thoại. Không ít đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng khi nhận được thông báo nợ thuế để giả danh cán bộ thuế, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản không chính thống.

Theo khuyến cáo của Thuế thành phố Hà Nội, các kênh thông tin chính thức của ngành Thuế gồm ứng dụng eTax Mobile, Cổng dịch vụ công của ngành Thuế tại địa chỉ dichvucong.gdt.gov.vn, Cổng thông tin thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn và các địa chỉ có tên miền chính thức gdt.gov.vn. Cơ quan thuế không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để giải quyết thủ tục thuế.

Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, hạn chế những phát sinh

Hiện nay, việc đa dạng hóa các phương thức thông báo không chỉ giúp người dân chủ động tra cứu, thường xuyên cập nhật, tiếp cận thông tin và kịp thời hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước chính là giải pháp thiết thực để tránh những vướng mắc liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh, góp phần xây dựng môi trường tuân thủ pháp luật thuế minh bạch, công bằng và hiệu quả, hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế và việc xuất cảnh của cá nhân, chủ doanh nghiệp.

Qua ứng dụng eTax Mobile, hệ thống Trang thông tin điện tử ngành Thuế, các cơ quan thông tấn báo chí và những kênh thông tin phù hợp khác, người dân có thể chủ động tra cứu, nắm bắt tình trạng nghĩa vụ thuế của bản thân, kịp thời phát hiện các khoản thuế còn nợ để thực hiện thanh toán, tránh phát sinh những ảnh hưởng không mong muốn đến kế hoạch đi lại, công tác và các hoạt động cá nhân.

Thời gian qua, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý thuế quy định biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo các trường hợp, điều kiện cụ thể, tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện theo đúng đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục quy định.

Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng rà soát, đối chiếu và xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi ban hành thông báo gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đồng thời, người nộp thuế được thông báo trước 30 ngày về việc tạm hoãn xuất cảnh để có thời gian chủ động kiểm tra thông tin, rà soát nghĩa vụ và thực hiện các khoản thuế còn phải nộp theo quy định.

Tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế không chỉ nhằm thu hồi nợ đọng cho ngân sách nhà nước mà còn là biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ thuế cho ngân sách, góp phần tăng cường ý thức tự giác, kỷ luật, kỷ cương tài chính và bảo đảm sự minh bạch trong môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, bảo đảm sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.