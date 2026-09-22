Nợ thẻ tín dụng, nên làm gì để kiểm soát và trả dần?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Thẻ tín dụng mang lại sự thuận tiện trong chi tiêu, nhưng nếu không thanh toán đúng hạn, khoản nợ có thể nhanh chóng tăng lên do lãi và các khoản phí liên quan. Với người đang có dư nợ thẻ, việc kiểm soát dòng tiền và xây dựng kế hoạch trả nợ là điều cần thiết để tránh tình trạng “nợ chồng nợ”.

Ưu tiên thanh toán đúng hạn

Trước hết, cần nắm rõ ngày đến hạn và số tiền tối thiểu phải thanh toán theo thông báo của ngân hàng. Việc trả đúng hạn giúp hạn chế phát sinh các khoản phí, đồng thời tránh ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng. Tuy nhiên, nếu có khả năng, nên thanh toán toàn bộ dư nợ đến hạn thay vì chỉ trả số tiền tối thiểu, bởi phần dư nợ còn lại có thể tiếp tục phát sinh lãi theo điều kiện của ngân hàng.

Tạm dừng chi tiêu bằng thẻ

Khi đang phải xử lý dư nợ, việc tiếp tục sử dụng thẻ để trang trải các khoản chi tiêu thường xuyên có thể khiến số dư nợ tăng nhanh. Người dùng nên tạm thời hạn chế các khoản mua sắm không cần thiết và ưu tiên sử dụng tiền mặt trong phạm vi ngân sách có thể kiểm soát.

Lập kế hoạch trả nợ

Hãy thống kê toàn bộ dư nợ, thu nhập và các khoản chi tiêu cố định để xác định số tiền có thể dành cho việc trả nợ mỗi tháng. Nếu đang sử dụng nhiều thẻ, nên lập danh sách từng khoản nợ, lãi suất và ngày thanh toán để tránh bỏ sót.

Không dùng thẻ này để trả nợ thẻ khác

Việc liên tục sử dụng hạn mức tín dụng hoặc hình thức vay mới để trả khoản nợ cũ chỉ giúp giải quyết vấn đề trong ngắn hạn, nhưng có thể làm tổng nghĩa vụ tài chính tăng lên. Nếu gặp khó khăn trong việc thanh toán, người vay nên chủ động liên hệ ngân hàng để tìm hiểu các phương án hỗ trợ phù hợp.

Kiểm tra kỹ điều khoản và phí

Mỗi ngân hàng có quy định khác nhau về lãi suất, phí, thời gian miễn lãi và cách tính lãi. Người sử dụng thẻ nên đọc kỹ thông báo dư nợ và các điều khoản liên quan để biết chính xác nghĩa vụ thanh toán của mình.

Quản lý nợ thẻ tín dụng hiệu quả không chỉ là trả nợ đúng hạn mà còn phải kiểm soát nguyên nhân khiến dư nợ phát sinh. Khi khoản nợ đã được kiểm soát, người dùng nên xây dựng ngân sách chi tiêu và quỹ dự phòng để hạn chế phụ thuộc vào tín dụng cho các khoản chi thường ngày.