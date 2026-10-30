Nổ tại nhà máy sản xuất đạn dược ở miền Nam Tây Ban Nha

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy sản xuất đạn dược El Fargue ở Granada, miền Nam nước này, vào ngày 30/10. Ít nhất 2 người đã bị thương trong vụ nổ.

Theo nguồn tin trên, vụ nổ xảy ra trước 9h sáng theo giờ địa phương (khoảng 15h cùng ngày giờ Việt Nam).

Cảnh sát cho biết vụ nổ có thể liên quan đến sự cố tại khu vực xử lý đạn dược phế thải của nhà máy.

Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ nổ./.