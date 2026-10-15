Nổ tại nhà máy chip Intel ở Israel, nghi rò rỉ hóa chất độc hại

Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng cứu hỏa nhận được thông báo về vụ nổ vào lúc 14h12 theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cùng các chuyên gia xử lý vật liệu nguy hiểm đã ngay lập tức được điều động tới hiện trường để xử lý đám cháy, tìm kiếm cứu nạn và đánh giá nguy cơ phát tán hóa chất độc hại. Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Israel cho biết vụ hỏa hoạn có liên quan đến khí nitơ triflorua (NF₃), một loại khí không dễ cháy nhưng có độc tính và nguy hiểm khi hít phải.

Vụ việc đã khiến 3 nạn nhân bị thương nặng, trong đó có 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát bước đầu nhận định vụ nổ có thể liên quan đến một bình chứa khí song nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hiện Intel cũng chưa công bố thêm thông tin về vụ việc cũng như mức độ ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất. Cơ sở Intel tại Kiryat Gat là một trong những trung tâm sản xuất bán dẫn quan trọng của tập đoàn này tại Israel. Đây cũng là nơi đặt nhà máy Fab 28 chuyên sản xuất bộ vi xử lý và các loại chip khác.