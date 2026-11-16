Nổ tại mỏ than ở Colombia, 4 người tử vong

AP đưa tin, các nhân viên cứu hộ ngày 15/11 đã tìm thấy 2 thi thể còn lại sau vụ nổ khí metan tại khu mỏ nằm ở Chita, tỉnh Boyaca, cách thủ đô Bogota của Colombia khoảng 240 km về phía Bắc, hôm 13/11.

"Vụ nổ do tích tụ khí metan tại khu mỏ đã khiến 4 người thiệt mạng. Thi thể 2 nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy vào ngày 14/11", nguồn tin cho hay.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Cơ quan Khai thác mỏ Quốc gia Colombia cho biết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường đã kết thúc nhưng cuộc điều tra về vụ nổ vẫn tiếp tục.

Một tuyên bố từ chính quyền Chita xác nhận địa điểm xảy ra vụ nổ là mỏ than La Victoria. Đoạn phim từ camera an ninh được truyền thông Colombia phát sóng cho thấy một cột khói đen khổng lồ và ngọn lửa bốc lên từ hiện trường vụ nổ.

Các quan chức ngành khai thác mỏ đã ra lệnh tạm dừng hoạt động tại địa điểm này. Họ chưa tiết lộ danh tính đơn vị điều hành nhưng cho biết mỏ đã được đăng ký hợp lệ với cơ quan chức năng.

Trước đó, cơ quan này đã cảnh báo rằng khí và bụi có thể tích tụ trong các mỏ than, tạo ra điều kiện nguy hiểm.

Theo AP, tai nạn khai thác mỏ không phải hiếm khi xảy ra ở miền Trung Colombia, nơi có hàng chục công ty khai thác nhỏ lẻ vận hành các mỏ khai thác than và ngọc lục bảo.

Cơ quan quản lý khai thác mỏ hôm 15/11 báo cáo về cái chết của một công nhân tại một mỏ khác ở tỉnh Boyaca. Cơ quan này cho biết công nhân đó bị mắc kẹt do đá lở, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.