Nổ tại cơ sở dầu khí ở Ấn Độ, 2 người thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ tại cơ sở của Oil India Limited ở huyện Dibrugarh, bang Assam, Ấn Độ. (Ảnh: AFP)

Số người thiệt mạng trong vụ nổ tại cơ sở của Oil India Limited (OIL) ở huyện Dibrugarh, bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, đã tăng lên hai người, sau khi một kỹ sư tử vong do bỏng nặng tại một bệnh viện tư nhân gần đó, các quan chức cho biết.

Theo một tuyên bố do công ty nhà nước này đưa ra, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào thứ Sáu trong quá trình bảo trì tại kho chứa dầu trung gian của OIL ở Tengakhat, sau vụ nổ.

Trạm chứa trung gian là cơ sở nơi các sản phẩm dầu mỏ được lưu trữ tạm thời trong các bể chứa trước khi được chuyển đến để xử lý hoặc vận chuyển tiếp.

Ông Tapas Jyoti Gogoi, nhân viên của Spectron Engineering Private Limited, một công ty được Oil India Ltd thuê, đã được ông Kamal Phukan, quản lý khu vực của công ty, xác nhận tử vong vào thứ Bảy.

Gogoi, một cư dân của N Gali ở Milan Nagar thuộc Dibrugarh, là một trong sáu công nhân bị bỏng trong vụ nổ. Ban đầu, các công nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y tế Assam (AMCH), Dibrugarh, và sau đó được chuyển đến một cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân tại đây. Gogoi, người bị bỏng khoảng 70%, đã qua đời vào khoảng 3 giờ sáng thứ Bảy do vết thương quá nặng, anh trai của nạn nhân cho biết. Anh ấy đã làm việc cho công ty này trong suốt 13 năm qua.

Các quan chức cho biết, ba trong số các công nhân bị thương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một thông cáo chính thức, tổng cộng có chín công nhân có mặt tại hiện trường khi tai nạn xảy ra vào thứ Sáu, và bảy người trong số họ bị thương, trong đó một người bị thương đã tử vong trước đó.

Nh.Thạch