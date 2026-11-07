Nổ súng trên xe buýt ở Mỹ, 5 người thương vong

AP đưa tin, cảnh sát tại một vùng ngoại ô Denver đã bày tỏ tiếc thương trước sự hy sinh của một sĩ quan trong vụ đấu súng trên một chiếc xe buýt thành phố hôm 6/11. Vụ nổ súng khiến 3 sĩ quan cảnh sát khác và 1 người qua đường bị thương, nghi phạm cũng đã bị bắn hạ.

Cảnh sát Lakewood xác định sĩ quan thiệt mạng là Nic Graham, 33 tuổi, người đã gia nhập lực lượng từ năm 2019 và trở thành một thành viên xuất sắc. Một trong 3 sĩ quan bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong ảnh, cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở Columbus, Ohio, Mỹ, hôm 19/10/2026. Ảnh: AP/Patrick Aftora-Orsagos.

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ nổ súng tại Lakewood, phía Tây Denver, xảy ra sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi về một đối tượng khả nghi, có thể liên quan đến một vụ va chạm rồi bỏ chạy trước đó, đang cố lên xe buýt.

Sau khi nhiều xe cảnh sát bao vây chiếc xe buýt, các sĩ quan đã tiến gần và một người lên xe, theo lời kể của Teddy O’Brien, một tài xế đang dừng đèn đỏ gần đó.

“Ngay khi cảnh sát lên xe buýt ở phía bên kia, tiếng súng bắt đầu vang lên từ cả hai phía”, O’Brien, 23 tuổi, chuyên gia tư vấn AI, kể lại với hãng Associated Press qua điện thoại hôm 6/11. O’Brien cho biết, đèn trong xe buýt vẫn sáng và ngoài sĩ quan vừa lên xe, chỉ có một hoặc hai người khác ngồi ở phía sau xe buýt.

O’Brien cho biết anh đã cố cúi xuống trong xe để tự bảo vệ mình khi tiếng súng vang lên.

“Thật sự rất đáng sợ, tôi không biết làm gì ngoài việc đó. Tôi không muốn bị trúng đạn lạc. Lúc đó nghe như đạn bay khắp nơi”, anh kể lại.

O’Brien ước tính có khoảng 20 phát súng được bắn ra.

Tất cả những người được đưa vào Trung tâm Y tế Denver Health từ hiện trường vụ nổ súng đã được xuất viện vào sáng 6/11, theo phát ngôn viên bệnh viện Deydra Bringas.

Một người bị thương khác vẫn đang điều trị tại Bệnh viện CommonSpirit-St. Anthony ở Lakewood với các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, phát ngôn viên Lindsay Radford cho hay.

Radford chuyển việc xác định danh tính những người còn nằm viện cho cảnh sát Lakewood. Một trong 3 sĩ quan bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, cảnh sát Lakewood thông tin tại cuộc họp báo.

Cảnh sát không công bố tình trạng của sĩ quan đang nằm viện, cũng như danh tính những người bị thương.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.