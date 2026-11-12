Nổ súng tại Washington (Mỹ), nhiều người trúng đạn

Trên mạng xã hội X, Sở Cảnh sát Washington thông báo đội ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở khu vực Logan Circle. Bà Brooke Pinto, thành viên Hội đồng thành phố Washington, cho biết vụ nổ súng xảy ra cả bên trong và bên ngoài một cơ sở luyện tập thể hình.

Hiện cảnh sát đang truy tìm nghi phạm. Trong khi đó, báo điện tử Washington Sun dẫn lời Michael Carney - một thành viên của trung tâm luyện tập thể dục thể hình VIDA Fitness - cho biết đã nghe thấy tiếng súng khi đang luyện tập ở trung tâm.

Giới chức khuyến cáo người dân tránh xa khu vực xảy ra vụ việc. Vụ nổ súng diễn ra vào giờ cao điểm buổi sáng. Đến nay, nhà chức trách chưa xác nhận số người bị thương trong vụ nổ súng và chưa công bố thông tin về nghi phạm.