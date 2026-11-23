Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: WEWS/NEWS 5/AP

Cảnh sát cho biết, các sĩ quan đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin về vụ nổ súng xảy ra vào tối 21-11 tại địa điểm tổ chức sự kiện Pandora’s Magical Events Venue ở Parma, cách thành phố Cleveland khoảng 16km về phía Nam.

Nhà chức trách nói rằng trong số những người nổ súng có một nam giới 29 tuổi. Người này đã bị bắt giữ nhưng hiện chưa bị buộc tội. Người phát ngôn cảnh sát Parma, ông Scott Traxler cho biết các điều tra viên đang xác định xem người này là kẻ tấn công hay chỉ hành động để tự vệ. Một nghi phạm nổ súng khác là nam giới 19 tuổi, nằm trong số những người thiệt mạng.

Giới chức đã xác định được danh tính của 2 trong số các nạn nhân là Leasia England, 17 tuổi, và Jayson Townsend, 45 tuổi. Theo cảnh sát, ông Townsend là cha của người phụ nữ được tổ chức tiệc mừng sắp có em bé; người phụ nữ này không bị thương. Hiện tại, danh tính của nghi phạm 19 tuổi đã chết và một phụ nữ 39 tuổi bị bắn vào chân vẫn chưa được công bố.

Phát ngôn viên Traxler cho biết, thông tin ban đầu cho thấy nam thanh niên 19 tuổi là cha của đứa trẻ sắp chào đời, và các nhân chứng nói với cảnh sát rằng anh ta không được mời đến buổi tiệc. Người đàn ông đang bị bắt giữ được cho là có quan hệ họ hàng với người mẹ sắp sinh.

Cảnh sát đã thu hồi cả hai khẩu súng được sử dụng trong vụ nổ súng. Ông Traxler cho biết, trong ngày 22-11, các điều tra viên đã xem xét hình ảnh từ camera giám sát cùng lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ đụng độ bạo lực này. Các công tố viên sẽ quyết định liệu người đàn ông đang bị bắt giữ có phải đối mặt với cáo buộc hình sự hay không.

Theo CNN