Nổ súng tại Mỹ, nhiều người trúng đạn

Trên mạng xã hội X, Sở Cảnh sát Washington thông báo các đội ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Bà Brooke Pinto, thành viên Hội đồng thành phố Washington, cho biết tiếng súng vang lên cả bên trong và bên ngoài một cơ sở tập luyện thể hình.

Theo báo điện tử Washington Sun, ông Michael Carney, một thành viên của trung tâm VIDA Fitness, xác nhận đã nghe thấy tiếng súng khi đang tập luyện tại đây.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, gây ảnh hưởng đến hoạt động tại khu vực. Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường để bảo đảm an toàn.

Đến nay, nhà chức trách chưa công bố chính xác số người bị thương, tình trạng của các nạn nhân cũng như danh tính nghi phạm và động cơ gây án.