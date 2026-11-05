Nổ súng tại khuôn viên văn phòng Citibank ở bang Florida (Mỹ)

Hình ảnh nghi phạm vụ nổ súng. Nguồn: Nypost

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, vụ tấn công xảy ra vào khoảng trưa 4-11 tại Citibank Center ở Brandon, gần thành phố Tampa - nơi có hơn 3.200 nhân viên đang làm việc vào thời điểm đó.

Các đoạn video tại hiện trường cho thấy nghi phạm đã lái chiếc xe sedan băng qua nhiều dải phân cách và các bãi cỏ, trước khi đâm xuyên qua hàng rào an ninh và lao vào khu vực ăn uống ngoài trời, nơi các nhân viên đang ăn trưa.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm sau đó bước ra khỏi chiếc xe bị hư hỏng, tay cầm khẩu súng trường kiểu AR-15, tiến về phía một người phụ nữ đang ngồi bên ngoài rồi bắn chết nạn nhân.

Kẻ tấn công sau đó tiến vào khu vực căng tin của tòa nhà, nơi một nhân viên bảo vệ có vũ trang của Citibank đã đối đầu với hắn. Hai bên nổ súng qua lại và nhân viên bảo vệ đã bắn trúng nghi phạm. Đối tượng này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tampa nhưng đã tử vong lúc 13h12 cùng ngày.

Bốn người khác phải nhập viện với các vết thương không đe dọa đến tính mạng, tuy nhiên, giới chức chưa làm rõ liệu họ bị trúng đạn hay bị thương do chiếc xe đâm vào khu vực ăn uống.

Hàng trăm sĩ quan cảnh sát, các đội đặc nhiệm (SWAT), trực thăng, thiết bị bay không người lái (drone) và các đơn vị chó nghiệp vụ đã được triển khai tới khu phức hợp rộng lớn này để ứng phó vụ nổ súng. Các sĩ quan đã sơ tán nhân viên và tiến hành rà soát từng căn phòng trong các tòa nhà, tìm thấy một số nhân viên đang ẩn nấp trong các văn phòng và tủ chứa đồ bị khóa kín.

Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, Chad Chronister mô tả vụ nổ súng là một “sự việc có mục tiêu xác định”, đồng thời cho biết kẻ tấn công dường như đã lên kế hoạch gây ra thương vong lớn hơn nhiều.

“Đây là một tình huống bi thảm, trong đó một nạn nhân đã bị sát hại bởi đối tượng có ý đồ giết nhiều người”, ông Chronister phát biểu, đồng thời biểu dương đội ngũ bảo vệ vì đã ngăn chặn tay súng trước khi hắn kịp gây hại thêm cho những người khác.

Bốn người đã phải nhập viện với các vết thương không đe dọa đến tính mạng. Nguồn: Facebook

Giám đốc điều hành (CEO) của Citigroup, Jane Fraser, xác nhận rằng người phụ nữ thiệt mạng là một đồng nghiệp của bà, đồng thời ghi nhận công lao của các nhân viên bảo vệ trong việc ngăn chặn một thảm kịch lớn hơn nữa.

“Tôi vô cùng đau buồn khi phải chia sẻ rằng một trong những đồng nghiệp của chúng ta đã tử vong”, bà viết trong thông điệp gửi tới các nhân viên, “Tôi biết ơn hành động dũng cảm của đội ngũ bảo vệ, những người đã ngăn không để ngày tồi tệ này trở nên tồi tệ thêm”.

Danh tính của nghi phạm và nạn nhân hiện chưa được công bố. Các nhà điều tra vẫn đang nỗ lực xác định động cơ gây án cũng như làm rõ liệu 2 người này có quen biết nhau hay không.

Theo RT