AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra tại khu nhà Co-op City ở Bronx, New York, Mỹ, vào ngày 16/11 (giờ địa phương).

Hai nhân viên an ninh công cộng đã trúng đạn, song vết thương của họ được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.

"Nghi phạm nổ súng được tìm thấy đã tử vong do tự sát sau khi cố thủ trong một căn hộ tại khu phức hợp Co-op City", cảnh sát thông tin.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2026, một vụ nổ súng xảy ra tại một tòa chung cư ở trung tâm thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ. Ảnh: AP/Ellen Schmidt.

Sở cảnh sát New York xác nhận hai nạn nhân là thành viên thuộc Cơ quan An ninh công cộng Co-op City, một lực lượng an ninh tư nhân bảo vệ khu phức hợp. Họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Co-op City, được xây dựng vào những năm 1960 và 1970, có hơn 15.300 căn hộ, với tổng cộng 50.000 cư dân.

Vụ xả súng xảy ra tại một trong những tòa nhà cao tầng của khu phức hợp.

Mo Bee đang làm việc tại một phòng khám chuyên khoa về bệnh lý bàn chân trong tòa nhà thì lực lượng chức năng đến và thông báo rằng tòa nhà đang được sơ tán. Anh đi ra ngoài và thấy rất nhiều cảnh sát cùng xe cứu thương trong khu phức hợp.

"Đó là một cảnh tượng khá hỗn loạn", Bee cho biết, nói thêm rằng anh được phép quay lại sau khoảng 2 giờ. Không có bệnh nhân nào trong phòng khám của Bee vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 2/9, vụ xả súng xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, đã khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm, và 5 người khác bị thương.