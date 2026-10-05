Nổ súng tại bang Georgia khiến nhiều người thương vong

Theo Cơ quan Điều tra Georgia (GBI), vụ nổ súng xảy ra khoảng 1 giờ 25 phút sáng tại khu vực đường Pine, nơi đang diễn ra một buổi tiệc khu phố với hơn 1.000 người tham dự. Khi đến hiện trường sau khi nghe tiếng súng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người bị thương do đạn bắn và hai người đã tử vong.

Cảnh sát cho biết hơn 50 phát súng được bắn tại ít nhất hai địa điểm cách nhau khoảng một khu phố. Tiếng súng tiếp tục vang lên ngay cả khi cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, khiến tình hình trở nên hỗn loạn khi người tham dự chạy theo nhiều hướng để tìm nơi an toàn.

Cơ quan Điều tra Georgia xác nhận 35 người bị thương được đưa đến nhiều bệnh viện trong khu vực điều trị. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định có bao nhiêu người trong số này bị trúng đạn, cũng chưa công bố mức độ nghiêm trọng của các thương tích