Nổ súng gần trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, 11 học sinh bị thương

Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 59 phút (theo giờ địa phương), tại khu vực gần Trường Trung học Kỹ thuật và Dạy nghề Anatolia Inci Uzmez khi học sinh đang đến trường.

Cảnh sát và lực lượng y tế được triển khai ngay sau khi nhận tin báo, đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm là 1 học sinh 15 tuổi của trường và đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc.

Cảnh sát tuần tra. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Tư pháp Akın Gurlek cho biết một cuộc điều tra tư pháp đã được khởi động, với 2 công tố viên được phân công làm rõ vụ tấn công, trong đó có thông tin nghi phạm từng bị bạo lực học đường.

Cha, mẹ của nghi phạm và người ông có liên quan đến khẩu súng được sử dụng trong vụ việc cũng bị tạm giữ.

Cơ quan điều tra đang làm rõ cách thức nghi phạm tiếp cận vũ khí, điều kiện bảo quản súng và trách nhiệm quản lý, giám sát của người thân.

Bộ Giáo dục Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cử 3 thanh tra viên tới Manisa để điều tra vụ việc.

Nhà trường tạm dừng hoạt động dạy và học trong ngày 22-9, trong khi các đội hỗ trợ tâm lý - xã hội được triển khai để hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh bị ảnh hưởng.

Vụ nổ súng xảy ra vài tháng sau 2 vụ tấn công bằng súng tại trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 4.

Ngày 14-4, 1 cựu học sinh 19 tuổi nổ súng tại một trường trung học ở huyện Siverek, tỉnh Sanlıurfa, làm 16 người bị thương, gồm 10 học sinh, 4 giáo viên, một cảnh sát và một nhân viên căng tin. Nghi phạm sau đó tự sát khi cảnh sát tìm cách bắt giữ.

Ngày 15-4, một học sinh 14 tuổi nổ súng tại Trường Trung học cơ sở Ayser Calık ở tỉnh Kahramanmaras, khiến 9 người thiệt mạng, gồm 8 học sinh và một giáo viên, đồng thời làm 13 người bị thương. Nghi phạm cũng tử vong trong vụ tấn công.

Sau các vụ việc trên, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trường học trong năm học 2026-2027.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci, 31.000 nhân viên được triển khai tại 81 tỉnh để giám sát khuôn viên trường học.

Ngoài ra, các trường còn được phân loại theo mức độ rủi ro và cảnh sát được bố trí thường xuyên tại những cơ sở có nguy cơ cao.