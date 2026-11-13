Nổ súng gần phòng gym, 5 người thương vong, cảnh sát đối mặt nghi phạm

Một người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt gần một phòng tập thể hình tại khu phố Logan Circle, thủ đô Washington D.C., cảnh sát cho biết.

Nghi phạm nổ súng được cho là đã cố thủ bên trong một căn hộ. Sau đó, người này tự bắn mình và bị lực lượng chức năng khống chế, Quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô Jeffery Carroll cho biết trong cuộc họp báo được phát sóng trên NBC Washington.

Theo hãng tin AP, nghi phạm được xác nhận đã tử vong.

Lực lượng thực thi pháp luật có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở khu Logan Circle ngày 12/11/2026, tại Washington D.C. Ảnh: People.↵

Trước đó, Sở Cảnh sát Thủ đô Washington D.C. thông báo trên mạng xã hội về một vụ nổ súng đang diễn ra tại khu vực giao giữa đường 15th Street và P Street vào sáng 12/11 (giờ địa phương).

“Vụ việc dẫn đến tình huống đối tượng cố thủ tại khu vực dãy nhà số 1500 trên đường 15th Street, khu vực Tây Bắc”, thông báo của cảnh sát cho biết.

Tại cuộc họp báo, ông Carroll xác nhận một người đã thiệt mạng bên trong phòng tập thể hình VIDA – nơi vụ nổ súng bắt đầu.

Trong số 4 người bị thương, một người đang trong tình trạng nguy kịch, 3 người còn lại bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Một nhân chứng có mặt tại phòng tập vào sáng 12/11 kể với AP rằng anh nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên.

“Chỉ trong vài giây, một người đàn ông ngã xuống đất, máu chảy thành vũng”, nhân chứng James Spellman kể lại. “Một thành viên phòng tập lập tức chạy đến hỗ trợ. Người đàn ông đã tử vong ngay tại chỗ. Ông ấy bị bắn vào cổ”.

AP cũng đưa tin các đội đặc nhiệm SWAT được nhìn thấy triển khai tại một tầng cao của tòa chung cư gần hiện trường.

Theo ông Carroll, nghi phạm cố thủ trong một căn hộ ở tầng 7 và nổ súng qua cửa về phía các cảnh sát đang tìm cách tiếp cận.

Vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa nghi phạm và ban quản trị khu chung cư nơi người này sinh sống.

Quyền Cảnh sát trưởng cho biết ,lực lượng đàm phán đã liên lạc được với nghi phạm trước khi người này tự bắn mình.