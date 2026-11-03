'Nổ' quen Thư ký Toà án có thể 'chạy án' để chiếm đoạt 600 triệu đồng

Trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, tâm lý lo lắng, mong muốn người thân được giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị can, bị cáo là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đây cũng là tâm lý dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi bằng những lời hứa hẹn có khả năng “chạy án”, tác động đến cơ quan tiến hành tố tụng hoặc người có thẩm quyền. Vụ việc Nguyễn Văn Phúc nhận 600 triệu đồng với lời hứa lo giảm án cho một bị cáo là lời cảnh tỉnh đối với người dân trước thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa quan hệ, quen biết để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Phúc là lao động tự do, không có công việc ổn định. Tháng 1-2026, sau khi được giới thiệu liên hệ về việc xin giảm nhẹ hình phạt cho T.T.N trong một vụ án hình sự, Phúc tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, quen biết người làm thư ký tại Tòa án và có khả năng tác động đến kết quả xét xử.

Tại cuộc gặp ngày 17-1-2026 ở một quán cà phê thuộc phường Bãi Cháy, Phúc khẳng định có thể giúp T.T.N được mức án 3 năm tù, đồng thời đưa ra tổng chi phí 600 triệu đồng, yêu cầu gia đình đưa trước 150 triệu đồng. Tin tưởng vào lời hứa này, gia đình đã chuyển cho Phúc 150 triệu đồng trong cùng ngày. Đến ngày 20-1-2026, Phúc tiếp tục nhận thêm 450 triệu đồng. Sau khi nhận tổng số tiền 600 triệu đồng, Phúc sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, không thực hiện công việc như đã cam kết.

Ngày 9-2-2026, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên T.T.N 7 năm 6 tháng tù; tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8-5-2026, Tòa án giữ nguyên mức án. Mặc dù vậy, Phúc vẫn tiếp tục hứa hẹn sẽ lo giảm án.

Ngày 13-5, Phúc viết giấy xác nhận đã nhận 600 triệu đồng để “lo việc quan hệ án từ của T.T.N”, sau đó đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giải quyết và trốn tránh trách nhiệm.

Kết thúc quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.