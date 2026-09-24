'Nổ' quen 'ông nọ bà kia' làm sổ đỏ đất rừng ở Phú Quốc, chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Tối 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đình Quang (SN 1972, trú tại phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Vũ Đình Quang. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Vũ Đình Quang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ về đất đai tại đặc khu Phú Quốc.

Mặc dù biết rõ phần đất ở khu vực Bãi Thơm do ông L.T.T. bán cho ông N.V.T. (cùng ở Phú Quốc) có nguồn gốc là đất rừng do Nhà nước quản lý, nhưng Quang vẫn "nổ" quen biết với nhiều người có khả năng làm sổ đỏ.

Cơ quan điều tra xác định, Quang đã nhận của ông N.V.T. 17 tỷ đồng nhưng thực tế không thực hiện được lời hứa làm giấy tờ đất mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.